Stiri pe aceeasi tema

- Natiunile care au datorii externe prea mari isi pierd suveranitatea, intrand sub controlul unor forte nedemocratice, afirma Mario Draghi, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), citat de site-ul cotidianului Il Messaggero.

- Parlamentul European și-a dat astazi votul pe o propunere a Comisiei Europene in acest sens. Europarlamentarii PSD s-au opus formei finale, cei ai opoziției de la București au aprobat-o. Sancțiunile se vor aplica insa doar dupa ce toate forurile Uniunii se vor pune de acord.

- Patru romani sunt cercetati de politistii din Italia si risca o pedeapsa cu inchisoarea, plus o amenda astronomica, dupa ce au taiat un porc in curtea casei in care locuiau. Si asta pentru ca legea din Cizma prevede respectarea unor norme stricte in asemenea cazuri, relateaza cotidianul Il Messaggero,…

- "Euro a devenit un simbol al unitatii, suveranitatii si stabilitatii", a declarat presedintele Comisiei Europene, care s-a numarat printre cei care au semnat tratatul de creare a monedei unice a UE. "Sunt convins ca aceasta a fost semnatura cea mai importanta pe care am pus-o vreodata", a adaugat…

- Fostul guvernator al Bancii Centrale a Finlandei, Erkki Liikanen, are cele mai mari sanse pentru a-i succeda lui Mario Draghi in functia de presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE), sustin economistii intervievati de cotidianul Financial Times, potrivit agerpres.ro.citește și: S-ar fi…

- Parlamentul European anunta intrarea in linie dreapta a propunerii legislative privind noul mecanism de protectie pentru bugetul european si apararea valorilor comune, unul pe care-l anuntam ca fiind in pregatire de mai multe luni si discutat intens la nivelul tuturor institutiilor comunitare.

- Rezolutia adoptata de Parlamentul European la adresa Romaniei este una "nedreapta", iar raportul MCV reprezinta "un pumn aplicat suveranitatii nationale", a afirmat, miercuri, vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. "Mi se pare ca, prin rezolutia nedreapta…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat marți, la Parlament, ca partidul trebuie sa aiba un „dialog mai intens” cu cei peste 100 de parlamentari aflați la primul mandat care nu cunosc disciplina de partid.Intrebat daca excluderile din PSD pot genera pierderea majoritații in Parlament, senatorul…