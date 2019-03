Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 114/2018 a fost dezbatut marți in Comisia IT din Camera Deputaților, in prezența oficialilor din Ministerul Comunicațiilor, al Finanțelor, ai ANCOM, dar și ai industriilor telecom, banci și construcții. Nu susținem Ordonanța. Este discriminatorie…

- Controversata Ordonanța de Urgența 114/2018, care a suprataxat mediul de afaceri, creeaza efecte negative și în domeniul construcțiilor, a avertizat marți, în Parlament, Anca Marginean, director executiv al Federației patronale din industria materialelor de construcții (PATROMAT). 'Ordonanța…

- Deputatul de Botosani Mihaela Hunca sustine ca Pro Romania a dat un vot decisiv pentru respingerea Ordonantei de Urgenta 114, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de parlamentarul Pro Romania. Potrivit sursei citate, "votul deputatilor Pro Romania a facut ca Ordonanta 114 sa primeasca…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, cu unanimitate de voturi, proiectul de aprobare a Ordonantei de Urgenta 9/2019, prin care alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate din luna urmatoare celei in care se adopta bugetul de stat pe anul in curs. Opozitia a criticat tergiversarea de catre…

- "S-a deschis cutia Pandorei și este greu de inchis", comenteaza fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, care a explicat pentru HotNews.ro efectele Ordonanței de Urgența anunțate de ministrul Justiției prin care cei care au fost condamnați definitiv de catre completuri de judecata…

- „Nu am sustinut nici anul trecut, cand au fost anuntate printr-o Ordonanta de Urgenta, cu cateva zile inainte de terminarea anului calendaristic si fiscal si nu sustin nici acum, fiindca nu a existat o dezbatere, nu a existat un studiu, ce se va intampla dupa introducerea acestor masuri fiscale”,…

- PNL a depus, vineri, la sediul Avocatului Poporului, o solicitare de sesizare a Curtii Constitutionale asupra Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri fiscal-bugetare. Liberalii spun ca Victor Ciorbea este in concediu, dar trebuie sa semneze aceasta sesizare, pentru…

