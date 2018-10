Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat joi ca a renuntat la restrictii in domeniul retragerii de numerar si a miscarii capitalului in interiorul tarii, informeaza publicatia Kathimerini. Ministerul de Finante a precizat ca decizia va intra in vigoare in data de 1 octombrie. Ca parte a masurilor de atenuare…

- Ambasadorul Greciei la Moscova a fost convocat luni la sediul Ministerului de Externe rus, unde a fost informat cu privire la raspunsul Rusiei in urma 'actiunilor neprietenoase' din partea Atenei in luna iulie, pe fondul unei dispute diplomatice intre cele doua tari, a anuntat MAE rus, citat…

- Meteorologii anunta ca Europa ar putea sa inregistrezeze un nou record de temperatura in doar cateva zile. Actualul record, inregistrat in Grecia in 1977, este de 48 de grade, insa curentii de aer cald dinspre Africa determina cresterea vertiginoasa a temperaturilor in Spania si Portugalia. De altfel,…

- Republica Moldova a luat act de dezideratul pe care il promoveaza statul Israel, dar nu a luat nicio decizie in privinta transferului ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat miercuri pentru portalul Deschide.md purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe moldovean, Valeriu Rusu, pe…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti."Din toate informatiile pe care le avem, nu exista…

- Grecia a aplicat o serie de modificari Codului Rutier, potrivit carora permisul de conducere poate fi ridicat pe loc daca șoferul depașește cu 30 km/h viteza legala, daca trece pe roșu, daca vorbește lșa telefon fara dispozitiv Bluetooth sau chiar și daca arunca pe geam ”chiștoace”. Avertismentul a…

- Vizita in Grecia a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care era planificata in una din lunile urmatoare, este puțin probabil sa se materializeze, transmite Interfax, citand o sursa din cadrul Ministerului de Externe al Rusiei. „Invitația adresata ministrului de externe rus de a vizita Grecia…