- "Sunt jucatori noi interesați de piața RCA din Romania. Vom avea probabil, cred ca pana la jumatatea anului in curs, inca un jucator de talie mare ce va intra pe piața romaneasca. Este un jucator ce va veni din Statele Unite ale Americii, probabil prin intermediul unei sucursale", a declarat miercuri…

- Cererea de locuințe din Romania actuala este in continua creștere, au ajuns la aceasta concluzie specialiștii care au dezbatut in cadrul ediției naționale a Clubului Profesioniștilor in Imobiliare (CPI), evenimentul organizat de unul din principalele portaluri romanești de imobiliare, dedicat…

- Dupa o lunga perioada in care oferta de placi video de pe piata a fost depasita de cerere , lucru care a dus la preturi marite, din cauza folosirii acestora in minat monede virtuale, nVIDIA vine cu vesti bune pentru simplii utilizatori. Criptomonedele au deja patru luni de volatilitate extrema, piata…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurenta suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora…

- Dupa implementare, „comunicarea se face pana la moarte si dupa“. Se ia un produs sau un serviciu, o idee originala, o echipa de specialisti, se amesteca bine intr-un brain­storming, iar conceptul de la baza unui brand este gata. Sau aproape gata, spun specialistii in branding. …

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca din punctul sau de vedere trebuie sa existe o concurenta pe piata de transport marfuri pe calea ferata, iar CFR Marfa, chiar daca este o companie cu capital integral de stat, trebuie sa se adapteze conditiilor de piata,…

- Finantarea startup-urilor incepe sa atraga atentia bancilor, care, in trecut, au fost reticente in a acorda credite unor firme aflate la inceput de drum. De ce au neglijat bancile acest segment de piata si ce le-a facut sa ia in calcul si acest business? Posibile explicatii a oferit Vladimir Kalinov,…

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia, intr-un comunicat transmis HotNews.ro, asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare,…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei în cazul în care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- Grupul Electrica a obtinut in 2017 un profit net consolidat de 172 milioane lei, in scadere cu 63% fata de 2016, pe baza situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu IFRS-UE, se arata intr-un comunicat de presa. Profitul net individual a fost de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fata…

- Anul 2018 vine cu noi provocari pentru piata imobiliara. Preturile au inceput sa creasca inca de anul trecut, iar specialistii se asteapta la noi scumpiri si in perioada urmatoare. Cu toate acestea,...

- Preturile la proprietatile rezidentiale au crescut cu 12-13% in 2016 si cu 9% in 2017, iar pentru 2018 cresterea va fi moderata, a apreciat, vineri, Dorel Nita, Head of Data&Research, Imobiliare.ro, la forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018".

- Desi opinia publica a reactionat atat la propunerile Ministerului Educatiei Nationale cu privire la ideea manualului scolar cat si cu privire la ideea editurii unice, aceste doua dezastre sunt in plina dezbatere legislativa, scrie conferentiarul universitar Adrian Nita pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Preturile productiei industriale s-au majorat, in ianuarie, cu 3,7%, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, comparativ cu aceeasi luna din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, in luna ianuarie 2018, preturile productiei…

- "In Romania, in perioada ianuarie-februarie 2018, au fost lansate aproximativ 26 de ICO-uri cu scopul de a finanta proiecte sau idei de afaceri. Pe masura ce ICO-urile continua sa castige popularitate si jucatori tot mai importanti apar la nivel local si global, exista riscul de a vedea piata inundata…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Vedem necesitatea unei schimbari a politicii de achizitie engross a energiei electrice. Daca preturile medii pe piata spot erau mai mici decat cele de pe piata forward, in 2018 s-a inversat aceasta tendinta si acum toata lumea se duce spre „cat mai repede posibil”, a spus Valeriu Binig, partener…

- Preturile la gaze din productia locala au crescut din aprilie anul trecut,s-au aliniat la pietele internationale, si sunt acum undeva la 90 leiMWh, nivel la care cred ca vor ramane deocamdata, a declarat Eric Stab, presedinte & CEO Engie Romania la ZF Power Summit . "Anul trecut,…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit la "Adevaruri Ascunse" despre cum putem afla caracterul și destinul vieții in funcție de forma corpului. Femeile cu forme mai rotunde și cu burta - aceste femei nu vor putea niciodata sa slabeasca in toatalitate. Nu vor putea scoate niciodata grasimea…

- „Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era "necesara" pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Printr-o declarație comuna lansata in 12 februarie 2018, ESMA, EBA și EIOPA, trei autoritați financiare europene, trag un semnal de alarma asupra riscurilor foarte mari la care se supun cumparatorii de monede virtuale, anunta Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru…

- Potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei din Romania (OPCOM), pretul orar minim de inchidere pe PZU in luna ianuarie a fost de 0,02 euro/MWh. Insa, in toate pietele care sunt cuplate cu cea romaneasca, aceste preturi minime au fost negative. In Ungaria s-au inregistrat - 25,97 euro/MWh, in…

- Aduce 2018 ieftiniri pe piata imobiliara? In Cluj-Napoca, unii investitori raman in expectativa Deși prețurile locuințelor au avut, per ansamblu, o traiectorie ascendenta pe tot parcursul lui 2017, ritmul de creștere a acestora a incetinit vizibil spre finalul anului – asta inclusiv in Cluj-Napoca,…

- "Ma numesc Vlad Cosma si am fost ales in 2012 deputat in Parlamentul Romaniei de catre cetatenii judetului Prahova. Doresc sa va vorbesc de lucruri foarte grave. Multe persoane au prezentat in 2017 dovezi despre modalitatea abuziva de lucru a procurorului Portocala. Au urmat dezvaluirile facute de sora…

- Vesti tot mai proaste vin de la Banca Nationala a Romaniei. Preturile vor creste in acest an cu mai multe procente decat era estimat. Mai precis, BNR prognozeaza ca rata medie a scumpirilor va fi de 3,5% fata de estimarea initiala de 3,2 procente. Pretul energiei electrice, acciza pe combustibil care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- Dupa publicarea unui articol conform caruia “asiguratorii le impun service-urilor colaboratoare sa acorde discount-uri consistente la piesele auto folosite la reparatii, lucru care face, practic, aproape imposibila repararea masinilor cu piese originale”, Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare…

- In 2018, ANRE intentioneaza sa modifice modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, potrivit presedintelui institutiei, Dumitru Chirita. „Anul acesta va fi anul schimbarii modelului de piata la energie electrica si gaze. Schimbarile vor fi realizate…

- Potrivit unei analize realizate de Institutul National de Statistica pe un esantion de 8.216 manageri din mai multe domenii economice, rezulta ca in perioada urmatoare vor creste preturile in toate domeniile de activitate. La randul sau, compania de cercetare GfK Romania a realizat un studiu…

- In luna decembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, comparativ cu luna decembrie 2016, preturile productiei…

- Senatul polonez a votat, in noaptea de miercuri spre joi, o lege controversata cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii, dar care a iritat Israelul si face obiectul unui serios avertisment american, transmite AFP. Pentru a intra in vigoare, legea mai trebuie sa fie semnata de…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand.

- Piata criptomonedelor este extrem de vulnerabila. 14% din totalul banilor virtuali au fost furati. Daca s-ar intampla ca 14% din masa monetara calsica sa fie furata, chiar si intr-o perioada lunga de timp, oamenii si -ar pierde total increderea in sistem, scrie Digi24.ro.

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Anul 2017 a fost unul dintre cei mai tulburi din punct de vedere al predictibilitatii cadrului fiscal, sporind, mai ales pe finalul sau, incertitudinea mediului de afaceri privind taxarea muncii, plata TVA sau impozitarea microintreprinderilor, considera specialistii EY.

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Piața imobiliara din Zalau trece printr-o perioada de stagnare din punctul de vedere al vanzarilor. Imobilele- case, apartamente, terenuri- se vand tot mai greu, aproape deloc. Astfel, in topul intocmit de Autoritatea Naționala pentru cadastru și Publicitate Imobiliara, județul nostru este pe penultimul…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- Interesul pentru cladirile de birouri scumpește prețurile la terenuri in Cluj Prețurile la terenurile pentru cladirile de birouri s-au marit la Cluj cu pana la 15% in ultimul an, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, puse la dispoziția ZIUA de CLUJ. …

- Procesul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, este judecat incepand cu 2015 pentru fapte de coruptie a avut joi primul termen din acest an, judecatorii Tribunalului continuand audierea martorilor, printre care directorul Muzeului Primei Scoli Romanesti…

- Dupa ce gazele s-au scumpit cu cațiva lei pe luna pentru fiecare consumator, specialiștii anunța ca urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Analiștii financiari susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre…

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei în semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri…

- USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. In acest context, Uniunea face apel la toți parlamentarii independenți pentru a semna sesizarile cu privire la modificarile aduse legislației care vizeaza…

- Anul ce se incheie a fost un an turbulent in privinta disponibilitatii si costurilor materiilor prime chimice, cu impact direct in piata materialelor de constructii. Efectele constau in cresterea preturilor de la raft la...

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- Preturile productiei industriale au crescut, in medie, cu 4,5% in luna noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016 si cu 0,5% fata de luna anterioara, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Institutul National de Dtatistica (INS). „In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale…

- Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre factorii cu risc mediu la adresa stabilitatii financiare, arata statisticile oficiale consultate de MEDIAFAX.