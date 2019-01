Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului vrea evaluarea cladirilor minelor Paroșeni și Uricani, in scopul stabilirii valorii impozabile a acestora. 53 de cladiri ale minei Paroșeni și 33 de cladiri ale minei Uricani sunt supuse evaluarii. Cladirile minei Paroșeni au o valoare de…

- Un tanar din comuna Leșu are, incepand de marți, probleme cu legea, fiind cercetat pentru furt. Polițiștii au descoperit ca in urma cu trei ani, acesta ar fi sustras dintr-o locuința patru ceasuri. Tanarul are acum 22 de ani și este din comuna Leșu, de unde, in urma cu trei ani, acesta se pare ca ar…

- Au dat spargerea inainte de Craciun! Bijuterii in valoare de 45.000 de euro, furate dintr-o locuința din comuna argeșeana Cateasca. Pe 27 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Topoloveni au reținut doi barbați de 34 de ani din Beleți Negrești, respectiv de 37 de ani din Harsești, banuiți de comiterea…

- Rihanna a luat o decizie radicala! Iși vinde casa din Los Angeles pentru suma de 7,4 milioane de dolari, deoarece ii este frica de hoți. Artista este decisa sa iși vanda casa Chiar daca, artista a achiziționat aceasta proprietate anul trecut, acum iși dorește sa o vanda cat mai repede deoarece crede…

- O alee cu busturile a sase domnitori romani a fost amenajata in satul Zaim din raionul Causeni. Sculpturile ii reprezinta pe doi voievozi ai Moldovei: Alexandru cel Bun si Stefan cel Mare, pe trei ai Tarii Romanesti, Mircea cel Batran, Vlad Tepes si Mihai Viteazul si pe

- Pe 24 noiembrie, in Calendarul popular este menționata una din rarele sarbatori cu caracter pronunțat meteorologic, Climata Vantului. Aceasta sarbatoare era ținuta in cinstea vanturilor periculoase, pentru ca acestea sa nu loveasca satele, stogurile de fan, sa nu impraștie focul, sa nu intre in casa,…

- F. T. Cum se face, cum nu se face, dar in zona de sud a Ploieștiului iși fac veacul tot felul de indivizi dubioși, de zici ca punctele cardinale ale orașului au suferit o mutație. Nu de alta, dar, daca pana in urma cu vreo 15- 20 de ani, vestul era zona mai “salbatica” a orașului, acum, in preajma Garii…

- Polițiștii ploieșteni au descins vineri dupa amiaza in zona Garii de Sud din Ploiești, deja cunoscuta cetațenilor ca fiind locul unde toți vanzatorii de telefoane, comercianții de bauturi alcoolice netimbrate, și de orice fel, iși dau intalnire. In urma acțiunii aproape 100 de persoane au fost legitimate,…