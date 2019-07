Averile aleșilor de Bistrița-Năsăud! Majoritatea au bani mai mulți în conturi Deputații bistrițeni și-au facut publice averile pe care le dețin in acest moment. Din documentele completate anul acesta de aleșii bistrițeni se poate observa ca acestora le-au sporit veniturile, atat prin indemnizațiile incasate, dar și banii depuși in conturile bancare. Singura excepție o face deputata USR Cristina Iurișniți, in declarația careia singura modificare este suma incasata de la Camera Deputaților. Gazeta de Bistrița va prezinta cum stau la capitolul avere deputații de Bistrița-Nasaud. Simionca, de departe cel mai bogat dintre aleșii bistrițeni Ionuț Simionca pare sa fie cel mai… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Diaspora vor putea vota mai ușor și fara a sta la cozi incepand cu alegerile prezidențiale, spune deputatul USR Cristina Iurișniți. Aceasta susține ca, partidul din care face parte va continua sa promoveze proiectele de lege privind votul electronic și extinderea votului prin corespondența.…

- Inspectorul general școlar Camelia Tabara a anunțat ca, la nivel de Bistrița-Nasaud, au ramas corigenți, la finalul acestui an școlar, peste 350 de elevi, care din aceasta cauza nu au putut fi inscriși la examenul de Evaluare Naționala și nu este vorba de vreun „fenomen Braila”. Precizarile Cameliei…

- Propunerea legislativa de limitare a mandatelor rectorilor a fost respinsa, miercuri, in Camera Deputaților, doar 42 de aleși votand pentru. Asta in ciuda faptului ca, in Comisia de Invațamant, inițiativa a primit raport favorabil, care a fost votat in unanimitate de membri acesteia, anunța deputatul…

- Intr-o declaratie sustinuta saptamana aceasta in Camera Deputatilor, presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a criticat modificarile recente facute de actualul Guvern la legea alegerilor locale. "La o saptamana de la alegerile europarlamentare si de la referendumul in care romanii au sanctionat…

- Deputații au votat, marți, legea care interzice amplasarea aparatelor radar in locuri de unde nu sunt vizibile pe drumurile publice. Proiectul de lege care a fost modificat dupa ce mai multe prevederi au fost declarate neconstituționale a devenit lege dupa ce a primit 186 voturi "pentru" si 21 "impotriva",…

- Cristina Iurișniți, deputat USR de Bistrița-Nasaud, condamna violența din școli și spune ca siguranța din unitațile de invațamant din Romania trebuie sa devina o prioritate pentru MEN. Declarațiile deputatei bistrițene vin in contextul in care recent o profesoara de la un liceu din Ploiești a fost…

- Deputatii voteaza, marti, de la ora 13.30, motiunea simpla „S.O.S sectorul energetic! PSD si ALDE duc Romania in bezna!” prin care PNL cere demisia ministrului Energiei, Anton Anton, din cauza situatia din sectorul energetic.

- Un barbat din localitatea Livezile a ajuns la spital, dupa ce, in timp ce mergea pe bicicleta, a fost acroșat de un camion, pe DN 17. Un barbat in varsta de 43 de ani din localitatea bistrițeana Livezile, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe DN 17, pe raza municipiului Bistrița, a fost acroșat, luni,…