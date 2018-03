Stiri pe aceeasi tema

- Fizicianul Stephen Hawking a murit miercuri dimineata, la varsta de 76 de ani, in casa sa din Oxford, Regatul Unit. Acesta locuia cu cei trei copii ai sai din prima casatorie, Lucy, Robert si Tim.

- Cea mai mare comoara de monede a fost descoperita in prefectura japoneza Saitama si, potrivit arheologilor niponi, "este cea mai mare suma depozitata intr-un recipient de lup gasita vreodata pe teritoriul...

- Intr-un discurs pe care l-a sustinut in Parlamentul European (PE), Juncker le-a cerut britanicilor ”mai multa claritate”, mai ales cu privire in legatura cu evitarea reinstalarii unei ”frontiere dure” in Irlanda, subliniind ca nu este vorba despre ”o chestiune irlandeza, ci de o chestiune europeana”.Cu…

- Israela, fosta balerina devenita milionara, a fost gasita moarta in casa. Traia, de aproape un an singura, dupa ce divortase de mai tanarul ei sot, Liviu. Povestea lor a tinut multa vreme prima pagina, a tabloidelor

- Constienta ca a trecut de mult de prima tinerete, Israela s-a hotarat sa isi faca testamentul. Asa ca si-a chemat avocatul si i-a marturisit care sunt ultimele ei dorinte. Citeste si Catalin Maruta, batut in propria emisiune. Sotul Israelei nu s-a putut abtine VIDEO "Israela stie ca…

- Fondatorul companiei Amazon, cel mai mare retailer online din lume, este oficial cel mai bogat om de pe planeta.Astfel, Averea lui Jeff Bezos a ajuns la 127, 2 miliarde de dolari, detronându-l pe fostul șef al companiei Microsoft, Bill Gates, al doilea cel mai bogat om din lume.…

- Averea lui Vladimir Putin. Președintele Rusiei ar fi cel mai bogat om din lume, avand mai mulți bani chiar și decat CEO-ul Amazon Jeff Bezos, cel deține oficial acest titlu. Zvonurile il situeaza pe liderul de la Kremlin cu mult in fața lui Bezos, care are o avere estimata la 112 miliarde de dolari.…

- Mare bucurie, mare, pentru toata suflarea politehnista : rectorul Politehnicii ieșene, Dan Cașcaval, s-a plimbat pe banii statului in Dubai, taman cind la noi era gerul cit casa, iar acolo – reducerile cit camila. Pardon, rectificam : dl prof. univ. dr. Dan Cașcaval, rector al Universitații Tehnice…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Moment rușinos la știrile Antenei 3 din noaptea de marți spre miercuri, în timp ce prezentatoarea TV Andreea Perminov citea o știre preluata de pe site. Potrivit paginademedia.ro, prezentatoarea a citit de pe prompter atât informația propiu-zisa, cât și textul care apare…

- Carmen Alina Borota, o cosmeticiana de 42 de ani din municipiul Carei, a lasat in urma o familie indurerata, in frunte cu fetita ei de 6 ani, care a ramas acum fara mama. Femeia s-a stins din viata in mod subit, iar apropiatii au marturisit ca nu suferea de nicio boala. Carmen era iubita de multi oameni,…

- Cu alegerile parlamentare la cateva saptamani distanta, Ungaria lui Viktor Orban si a partidului tinerilor democrati maghiari, care nu mai sunt tineri de vreo 20 de ani, se scalda in coruptie. Mica coruptie este practic inexistenta, insa licitatiile pentru achizitiile publice sunt aproape intotdeauna…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat joi ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Marea, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea…

- Cu mai puțin de o luna inainte de ziua alegerilor prezidențiale, presa de stat din Rusia il acuza pe contracandidatul comunist al lui Vladimir Putin ca minte in legatura cu averea din strainatate a familiei sale.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale legii salarizarii au…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, vineri, ca a constatat starea de incompatibilitate si existenta unei diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a sase fosti si actuali functionari publici. Potrivit unui comunicat al ANI transmis AGERPRES,…

- Incepand de astazi, elevii care locuiesc in mediul rural pot circula gratuit cu autobuzele Trabs Bus in baza unui abonament subventionat de Primaria municipiului Buzau. Pana acum, facilitatea era acordata doar elevilor care aveau adresa din buletin in municipiul Buzau. Aceasta inechitate a fost rezolvata…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, aflat intr-o vizita la Londra, a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Sorin Dan Mihalache.

- Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna. Ianis Hagi s-a cuplat cu nepoata unui fost portar…

- Din motive pe care el le știe, iar noi le putem banui, primarul de azi, de ieri și dintotdeauna al comunei Parța, tehnicianul veterinar Mihai Petricaș ... The post Exclusiv. Cel mai bogat primar din Timis iși ține secreta averea appeared first on Renasterea banateana .

- Darren Osborne, galezul in varsta de 48 de ani care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, omorand un barbat si ranind alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP, citat de News.ro . Atacatorul a…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, a murit saptamana trecuta, lasand in urma a opta cea mai mare avere din lume, estimata la 58,7 miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg. Cu toate acestea, niciun membru al familiei sale nu va primi mostenire.

- Florin Nita (30 de ani) se desparte azi de FCSB. Goalkeeperul pleaca la Praga sa semneze contractul cu Sparta, echipa la care va fi din nou coleg cu Nicusor Stanciu. Digisport.ro a aflat ca Gigi Becali a batut pa...

- Averea cumulata deținuta de miliardarii ruși, inclusi in „raportul Kremlin“ de catre statul american, s-a diminuat cu 1,06 miliarde de dolari dupa doar o zi de la publicarea listei de catre Trezoreria SUA, potrivit unei estimari RBC. Calculele se bazeaza pe datele clasamentului online realizat de Forbes,…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Horoscopul nu minte niciodata și are puterea de a dezvalui diferitelor zodii la ce ar trebui sa se aștepte! Previziunile pentru 25 ianuarie arata ce nativ primește astazi o recompensa uriașa!

- Dan Lefter este elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Fratii Buzesti“ din Craiova, iar inteligenta lui sclipitoare si pasiunea pentru fizica l-au ajutat sa fie admis la unul dintre cele mai prestigioase colegii britanice, Oxford. De mic a ...

- Naivitatea oamenilor in fața șarlatanilor poate avea consecințe dezastruoase. S-au convins doi batrani din Buzau, soț și soție, care au ramas fara banii de apartament stranși pentru pentru fiul lor, dupa ce au primit in curte doi pretinși comercianți de vase din inox. In timp ce unul negocia, celalalt…

- „Saptamana trecuta am anuntat o schimbare majora pentru a incuraja interactiuni sociale cu sens, cu familia si prietenii, in schimbul consumului pasiv. Ca rezultat, veti vedea mai putin continut public, inclusiv stiri, materiale video si mesaje publicate de companii. Dupa aceasta schimbare, ne asteptam…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Meghan și Harry au devenit, se pare, preferații supușilor regali britanici. Spunem asta deoarece observam entuziasmul acestora la fiecare apariție publica a noului cuplu regal, iar cea de azi, din capitala Țarii Galilor, Cardiff, este graitoare. Prințul Harry și Meghan Markle Se pare ca Prințul Harry…

- Henry Bolton a recunoscut ca mentinerea acelei relatii ar fi fost "evident destul de incompatibila" cu functia pe care o detine, insa a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze, in pofida mai multor apeluri in acest sens ce au fost lansate de unii dintre ceilalti conducatori ai partidului din…

- Razboiul pentru avere in familia fostului patron al Hexi Pharma, mort in conditii dubioase pe 22 mai 2016, a ajuns la cote nebanuite. Partenera de viata a lui Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, a castigat o noua runda din lupta in justitie cu fosta sotie a omului de afaceri si cu copiii acestuia. In conflictul…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile purtatorului de cuvant al…

- Un biolog marin spune ca o balena a protejat-o de un rechin in timp ce facea scufundari in Pacificul de Sud. Nan Hauser a spus ca nu a ințeles acțiunile balenei cu cocoașa pana cand a vazut rechinul indeparandu-se, scrie CBSNnews. Intalnirea dintre biologul marin și balena cu cocoașa a avut loc in octombrie,…

- Deputatii britanici au propus vineri impunerea unei taxe asupra paharelor de cafea de unica folosinta si utilizarea banilor ce vor fi astfel obtinuti pentru a imbunatati procesul de reciclare a acestor produse, dintre care mai multe milioane sunt aruncate in fiecare an. Fondurile astfel obtinute…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Constantenii care au ales sa se plimbe zilele acestea pe plaja din Mamaia au avut surpriza sa observe un autoturism Dacia 1310 Break abandonata chiar pe nisip in apropiere de apa. Autoturismul a fost filmat si imaginile au fost postate pe Facebook astfel ca in scurt timp au adunat mai multe comentarii.…

- O femeie de 67 de ani, bolnava, a fost batuta in fiecare zi de propriul nepot, cu pumnii si cu un cleste pentru soba, iar in cele din urma a decedat. Ancheta care a dus la condamnarea tanarului arata cruzimea la care victima a fost supusa timp de mai multe luni.

- Peste 23 de milioane de britanici au fost asteptati in magazinele din Regatul Unit la cea mai aglomerata zi de cumparaturi a anului. In Londra, Birmingham, Manchester sau Liverpool, oamenii s-au asezat la cozi inca de la 6 dimineata, dupa ce marile lanturi de magazine au promis reduceri de pana la 90…

- FC Brașov, club de mare tradiție in Liga 1, a intrat in faliment in acest an, dar suporterii galben-negrilor au luptat din rasputeri pentru a menține fotbalul viu in oraș, inființandu-și propria echipa, AS "SR" Brașov. Incepand de miercuri, echipa care la finalul turului se afla pe primul loc in Liga…

- Ieri am facut cunostinta cu cei opt "magnificildquo; care au reusit sa aduca, prin performantele lor internationale, Colegiul National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta pe locul trei la nivel national. Ei sunt: Paul Gerea student la Stanford , George Chichirim student la Oxford , Razvan Ursu clasa…

- Toata averea acumulata ca om de afaceri va trece din buzunarele lui Veaceslav Platon in bugetul de stat, dupa ce activele si bunurile detinute de acesta vor fi vindute. Platon are de facut 18 ani de inchisoare in dosarul Bancii de Economii si alti 12 intr-un dosar separat. Executorii judecatoresti sint…

- Accident cu trei mașini in Capitala, duminica dimineața. Un șofer s-a urcat baut la volan și a lovit doua mașini. Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat, duminica dimineata, ca a avut loc un accident rutier pe Splaiul Independentei, in zona Casei Radio, in eveniment fiind implicate…

- Satoshi Nakamoto, inventatorul Bitcoin, are o avere estimata la 17 miliarde pe baza valorii de astazi a monedei digitale. Astfel, acesta ar fi al 52-lea miliardar al planetei și, daca prețul Bitcoin crește in același ritm, atunci ar putea ajunge chiar și primul trilionar al planetei, potrivit Mashable.…

- Acordul semnat joi la Bruxelles intre Regatul Unit si UE nu prevede reintoarcerea la o demarcatie intre Ulsterul britanic si Eire (Republica Irlanda - n.red). Dar multi sunt nelinistiti de ambiguitatea care persista, potrivit Rador care citeaza Le Parisien.