- Oricine trece pe Strada Unirii din Craiova, urcand dinspre marele sens giratoriu al Caii Bucuresti, considerat „kilometrul 0” al Craiovei, pe partea stanga, este atras de maretia unui palat, care parca vine din alta lume, supranumit micul „Schonbrunn” al Craiovei.

- Inalta Curte de Justitie de la Londra a inghetat activele detinute la nivel mondial de catre oligarhii ucraineni Igor Kolomoiski si Ghenadi Bogoliubov. Este vorba despre cel putin doua miliarde si jumatate de dolari, suma care ar recupera capitalul extras in 2014 de la PrivatBank, cea mai mare banca…

- Celui mai bogat om din Ucraina, Rinat Akhmetov, i-au fost blocate asset-uri in valoare de 820 de milioane de dolari, de catre un tribunal din Cipru, in cadrul unei dispute legale controversate cu cel mai mare operator de telecomunicatii prin cablu din tara, potrivit Financial Times. Akhmetov,…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Spotify, compania suedeza ce a gasit si implementat o solutie prin care sa ofere utilizatorilor muzica, fara a incalca drepturile de autor, a completat actele pentru listarea pe bursa americana, anunta Axios. In momentul de fata, se vorbeste despre intrarea in arena de tranzactionare in…

- La varsta de 68 de ani, Bernard Arnault este cel mai bogat om din Franta, acesta detinand aproximativ jumatate din actiunile grupului LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesy). Miliardarul are in grija mai mult de 70 de branduri, printre care Dom Perignon, Bulgari, Luis Vuitton, Sephora si Tag Heuer, precum…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- Potrivit datelor statistice din Canada, cele mai sarace familii canadiene au inregistrat cresteri ale veniturilor mari in ultimii ani. Din 2013, averea gospodariilor celor mai saraci canadieni, 20% din totalul canadienilor, a crescut, in termeni reali, cu 24%. Acum, venitul mediu net al unei familii…

- J. Christopher Flowers, fondator si Managing Director al fondului de investitii J.C. Flowers & Co, a reusit, dupa un an de negocieri intense, sa isi faca intrarea pe piata bancara romaneasca preluand subsidiara locala a Piraeus Bank de la banca greceasca cu acelasi nume. Fondul de investitii…

- Fondatorul Microsoft, care este cotat de revista Forbes cu o avere de 86 de miliarde de dolari, a postat pe blogul sau o lista de mesaje transmise de utilizatori ai retelei de socializare Twitter in anul 2017, pe care el le-a distribuit la randul sau in acest an, considerand ca acestea l-au inspirat.…

- A scazut cu 10%, pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale. In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila accesarea. In total, se estimeaza…

- Corpurile neinsufletite ale lui Barry Sherman și soției sale Honey au fost gasite in subsolul casei, de un agent imobiliar. Sherman a fost fondatorul gigantului farmaceutic Apotex, care distribuie medicamente generice pe tot globul. El a fost unul dintre cei mai bogati canadieni si un filantropist…

- Cel mai supraevaluat actor in 2017 este Mark Wahlberg. Asta arata un clasament realizat de revista Forbes, potrivit careia, pentru fiecare dolar investit in el, studioul care l-a platit a primit inapoi doar 4,4 dolari.

- Un producator american de medicamente cere aproape 300 de dolari pentru un flacon de vitamine comercializate cu presciptie medicala care pot fi cumparate intr-o alta versiune, online, cu mai putin de 5 dolari, intr-o ultima incercare de a profita de lacunele legislative de pe piata Statelor Unite,…

- Avondale Pharmaceuticals a marit luna trecuta pretul Niacor, o versiune a niacin comercializata numai cu prescriptie medicala, cu 809-, un flacon cu 100 de tablete costand 295 de dolari, in loc de 32,46 dolari, potrivit cifrelor vazute de Financial Times. Cu toate ca produsul niacin, un tip de vitamina…

- Un baietel în vârsta de numai sase ani din China câstiga milioane de dolari pe an, potrivit revistei Forbes. Micutul afacerist reuseste o astfel de performanta dupa ce în urma cu doi ani le-a cerut permisiunea parintilor de a-si face propriul canal de YouTube. Ryan,…

- Un baietel in varsta de numai sase ani din China castiga milioane de dolari pe an, potrivit revistei Forbes. Micutul afacerist reuseste o astfel de performanta dupa ce in urma cu doi ani le-a cerut permisiunea parintilor de a-si face propriul canal de YouTube.

- Doar 10 mari organizatii PSD vor face cu certitudine mitinguri de protest fata de „statul paralel“, cu precadere cele conduse de apropiati ai lui Liviu Dragnea, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. In rest, lideri PSD din teritoriu se feresc sa scoata lumea in strada

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, a crescut cu 2,4 miliarde de dolari, la 100,3 miliarde de dolari, dupa ce actiunile retailerului online au urcat vineri cu peste 2% datorita optimismului investitorilor legat de vanzarile de Black Friday, relateaza Bloomberg. Cumpărăturile online…

- Averea sefului Amazon, cel mai bogat om din lume, a depasit vineri pragul de 100 de miliarde de dolari, pe fondul optimismului investitorilor legat de vanzarile de Black Friday. Jeff Bezos egaleaza astfel o performanta pe care ultima data o reusit-o Bill Gates, in 1999. Pe langa…

- Cumparaturile online care au avut loc de Black Friday au crescut cu 18,4- fata de anul trecut, potrivit datelor publicate de compania Adobe Analytics, iar investitorii mizeaza ca Amazon va atrage o parte mai mare din cheltuielile online, in sezonul cumparaturilor de iarna. Prin depasirea pragului de…

- Lovitura de teatru in privinta picturii care saptamana trecuta a fost vanduta cu peste 380 de milioane de euro. Unii critici de arta sustin ca tabloul nu i-ar apartine lui Leonardo da Vinci.

- Averea directorului general al Tencent, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes. Tencent Holdings, supranumit ”Facebook-ul Chinei”, detine popularul serviciu de mesagerie WeChat si este una dintre cele mai mari companii…

- Un rus cautat dupa ce în 2004 l-a împuscat mortal pe Paul Klebnikov, jurnalist Forbes, a fost retinut în Ucraina, au anuntat serviciile secrete din aceasta tara, potrivit ABC News. Paul Klebnikov, nascut în Statele Unite într-o familie rusa, era jurnalist la…

- Serviciile de securitate din Ucraina au anunțat, ieri, arestarea unui rus cautat de Interpol pentru uciderea in 2004 la Moscova a redactorului-șef al ediției ruse a revistei americane Forbes, americanul Paul Klebnikov.

- "Departamentul de Stat american a aprobat un posibil acord in valoare de 10,5 miliarde $ privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei (...). Natiune de importanta strategica pe flancul de est al NATO, Polonia a inceput accelerarea eforturilor de modernizare a fortelor armate de cand Rusia…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Tenismenul Roger Federer, locul 2 ATP, l-a depasit pe jucatorul de golf Tiger Woods in clasamentul castigurilor obtinute din sport, a anuntat Forbes. Totodata, elvetianul devine primul jucator de tenis din istorie care depaseste 110 milioane de dolari premii, potrivit news.ro.

- Roger Federer, locul 2 ATP, l-a depasit pe jucatorul de golf Tiger Woods in clasamentul castigurilor obtinute din sport, a anuntat Forbes. Totodata, elvetianul devine primul jucator de tenis din istorie care depaseste 110 milioane de dolari premii. Dupa victoria obtinuta, marti, in etapa a doua a…

- În 2017, producția de cartofi în Ucraina se va ridica la 21,9 milioane de tone, cu 0,5% mai mult decât anul trecut, transmite INFOTAG. La începutul lunii noiembrie, exporturile de cartofi din Ucraina au atins 11,71 mii tone, în valoare de 2,76 de milioane de…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, avea trei pasapoarte americane, bunuri de milioane de dolari si avea conexiuni cu oligarhi rusi si ucraineni, potrivit documentelor inaintate…

- Documentul emis vineri și facut public luni de justiția federala scoate la iveala traiul luxos al lobbyistului de 68 de ani, care deține case intre altele in Manhattan, Brooklyn și Arlington, Virginia. Potrivit procurorilor, exista dovezi ca Manafort a cumparat un apartament intr-un bloc vechi reabilitat…

- O plângere pe numele președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și președintei Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, va fi depusa la Procuratura Generala. În plângere se solicita „aprecierea juridica a acțiunilor si inactiunilor din partea persoanelor responsabile,…

- Arabia Saudita pariaza pe turismul spațial: regatul va investi un miliard de dolari in companiile de turism spațial din cadrul Virgin Group, deținut de catre miliardarul britanic Richard Branson, scrie Engadget . Mai mult, saudiții ar putea plusa inca 480 de milioane in cazul in care totul merge bine.…

- Valoarea participatiei detinute de Jeff Bezos la Amazon.com a crescut de aproape 500 de ori de la debutul bursier al companiei, in urma cu doua decenii, iar vineri a atins 88 de miliarde de dolari, evolutie prin care fondatorul retailerului online l-a devansat pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates,…

- Președintele SUA Donald Trump a cazut 92 de poziții, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogați 400 de americani, in condițiile in care averea sa este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marți de…

- Presedintele Donald Trump a cazut 92 de pozitii, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogati 400 de americani, in conditiile in care averea sa este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marti de revista…

- In urma acestei donatii, aceasta va deveni una din cele mai mari organizatii filantropice din lume si a doua din SUA, dupa cea a lui Bill Gates. Suma transferata de Soros se ridica la 18 miliarde de dolari, miliardarul de 87 de ani ajungang astfel la donatii de 32 miliarde de dolari. Considerat un acrobat…

- Probleme pentru Donald Trump! Președintele Statelor Unite ale Americii a cazut 92 de poziții, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogați 400 de americani. Comparativ cu anul trceut, averea acestuia a scazut cu 600 de milioane de dolari, fiind estimata la 3,1 miliarde.

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa prima pozitie a Forbes 400 pentru al 24-lea an consecutiv gratie unei averi de 89 miliarde de dolari, urmat de fondatorul si directorul Amazon, Jeff Bezos, cu o avere de 81,5 miliarde de dolari, si Warren Buffett cu o avere de 78 de miliarde de dolari, potrivit…

- Potrivit revistei Forbes, averea personala a lui George Soros este de 23 de miliarde de dolari. Dupa ce va prelua cea mai mare parte din averea lui Soros, Fundația pentru o Societate Deschisa va deveni una din cele mai mari organizații filantropice din lume și a doua din SUA, in funcție de active,…

- Miliardarul George Soros a decis sa transfere 18 miliarde de dolari catre Fundatia pentru o Societate Deschisa, care devine astfel una din cele mai mari organizatii filantropice din lume, informeaza Wall Street Journal care citeaza oficiali ai fundatiei înfiintata de miliardarul american.…

- Forbes estimeaza ca sunt 169 de miliardari americani prea „saraci” pentru a fi incluși in clasamentul celor mai bogați 400 de americani, care include in acest an 22 de nume noi, inclusiv co-fondatorul și directorul Netflix, Reed Hastings.

- Miliardarul George Soros a decis sa transfere 18 miliarde de dolari catre Fundația pentru o Societate Deschisa, care devine astfel una din cele mai mari organizații filantropice din lume, informeaza Wall Street Journal care citeaza oficiali ai fundației inființata de miliardarul american. …

- Trump se clasa anul trecut pe locul 156 in acest top. Declinul averii locatarului Casei Albe este atribuit de revista ”unei piete imobiliare dure la New York, mai ales in cazul amplasamentelor de vanzare cu amanuntul, unui proces costisitor si unei campanii prezidentiale scumpe”. Trump…

- Presedintele Donald Trump a cazut 92 de pozitii, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogati 400 de americani, in conditiile in care averea sa este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marti de revista…

- A pornit de la zero pentru a deveni un broker faimos si peste ani si-a vandut o parte din companie pentru o suma cu mult mai multe zerouri decat cea de la care a pornit; este povestea lui Chris Gardner, un personaj care a inspirat si un film de...

- Brandul de tara al Romaniei, evaluat de Brand Finance, valoreaza 175 de miliarde de dolari in 2017, fata de 165 de miliarde de dolari in 2016. Romania a coborat insa de pe locul 47 pe 49 intr-un top cu 100 de natiuni, deoarece ratingul a scazut de la A+ la A, informeaza Romania Tv.Pe primul…

- Miscarea reprezinta iesirea Theranos de pe piata testelor de sange si reorientarea companiei catre zona de procesare a datelor medicale. In urma cu un an, Holmes cerea aprobarea FDA pentru un proces de testare a sangelui ce ar fi trebuit sa revolutioneze medicina. Anul trecut, Forbes ii estima averea…