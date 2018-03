Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in primul interviu video de dupa fuga sa din Romania, de la finalul anului 2016. Acesta a vorbit despre Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea, dar si la averea sa. De multe, ori, Ghita a fost acuzat ca a devenit milionar datorita contractelor pe care…

- Mai multi reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) Botosani au putut fi vazuti marti in centrele comerciale din Botosani, in unitatile de invatamant din municipiu si nu numai.

- Gigi Becali spune ca acum nu mai este de acord cu protestele și le-a transmis protestatarilor ca este momentul sa faca ceva pentru a schimba clasa politica. "Eu am fost de acord atunci cu ordonanța 13 cand au iesit milioane de romani in strada. Acum nu mai sunt de acord. Ei, #rezist, trebuie…

- Președintele PSD Botoșani, senatorul Doina-Elena Federovici, a anunțat astazi , printr-un comunicat de presa, ca, in urma organizarii Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie, s-a demonstrat inca o data ca PSD este cel mai serios partid din Romania, care urmarește interesele cetațeanului pe baza…

- Artista Alexandra Stan a postat pe un cont de socializare imagini din Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, unde este internat tatal ei, criticând atitudinea asistentelor, dar și faptul ca în secție sunt gândaci pe pereți. Alexandra Stan s-a întors de curând…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. In schimb, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si premierul Viorica Dancila nu vor merge la eveniment, potrivit Realitatea TV. De altfel, cei doi nu au participat nici saptamana trecuta…

- 17 judete se afla miercuri dimineata sub cod galben de ceata, potrivit unor atentionari de tip nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Citeste si: Un fost lider UDMR, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Kelemen Hunor: 'Ajuta' Romania sa intre in familia țarilor eurosceptice,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti. Alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an....

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- PACT pentru Romania lanseaza programul politic pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, cu mesajul principal: „Mai multa Europa in Romania, mai multa Romanie in Europa". Astfel, partidul propune o viziune de reformare a proiectului...

- Deși suntem extrem de aproape de prima za de primavara, peste Romania s-a napustit un val de aer polar și ninsori abundente. Cu doar doua zile inainte de Marțișor, viscolul și temperaturile scazute au pus stapanire pe Romania și sunt departe de a se fi terminat.Romania se afla in cea de-a…

- O prietena a studentului libian care a omorat doua persoane a facut unele dezvaluiri despre acesta. Ea a spus ca libianul incepuse sa consume droguri și ca in Romania se simțea singur. ”Nu mi se pare ca este omul pe care il cunosc. Era razna, incepuse sa consume anumite droguri, nu știu ce, dar l-am…

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, aratand ca urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii si ca independenta sistemului judiciar din Romania si…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- Va prezentam un top al celor mai frumoase sate din Romania, o chintesenta de valori istorice, oaze de frumusete si modele de arhitectura, care scot la lumina comorile pe care le ascunde tara noastra si care ne ajuta sa descoperim adevarata Romanie. 1. Botiza, Maramures In inima Maramuresului, la poalele…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) cere Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, sa isi asume marile proiecte de infrastructura prin infiintarea unei Unitati de proiect, care sa functioneze la nivelul Guvernului ca un organism interministerial. Solicitarea mediului de afaceri vine pe fondul exasperarii…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit pragul de 1 mld. euro anul trecut. Pe fondul unei cresteri puternice a consumului si pe fondul deschiderilor de sute de magazine, anul trecut a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru comertul modern local. Profi…

- Anna Andronache, eleva din Targoviste care a devenit virala pe Facebook dupa ce a criticat sistemul de invatamant, spune ca a fost invinsa de sistem si ca, impreuna cu parintii ei, pleaca din Romania.

- Ghita: Kovesi a fost acasa la mine la Ploiesti Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta. "Pâna în 2014, aveam relatii…

- Wiese si-a redus participatia din cadrul Steinhoff, implicat intr-un scandal de ordin contabil, de la 21%. Averea neta a lui Wiese, in varsta de 76 de ani, a suferit mai mult de o injumatatire la 2,3 miliarde de dolari in urma prabusirii actiunilor retailerului. La inceput, Steinhoff International…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, Gabriel Biris, partener Biris&Goran, intr-o conferinta organizata de Asociatia Oamenilor…

- Arborii din Cluj-Napoca nu vor mai fi ciuntiți sau taiați la intamplare, anunța oficialii Primariei. Instituția a comandat un tomograf special pentru arbori pe care specialiștii de la spații verzi il vor folosi pentru a nu mai avea erori privind toaletarea sau taierea copacilor din oraș.Viceprimarul…

- Astazi, 3 februarie, a avut loc un cumplit accident rutier in comuna Vanatori-Neamt, zona Braniste soldat cu un mort. Victima este din satul Manastirea Neamt, comuna Vanatori-Neamt si este un cunoscut om de afaceri in domeniul forestier, Eugen Frunza. Tragedia a survenit ca urmare a ciocnirii frontale…

- Primarul de Sadova din raionul Calarasi, Vladimir Susarenco, afirma ca si localitatea sa este dispusa sa voteze o declaratie simbolica de unire cu Romania. In acest sens, primarul a inceput deja discutiile cu ceilalti consilieri locali, pentru a-i convinge sa i se alature acestei actiuni.

- Artistul care va reprezenta Romania la Eurovision 2018 va canta in a doua semifinala a concursului cantecului european, pe 10 mai, anunta Agerpres, citand un comunicat al televiziunii publice. Ordinea intrarii in concurs a fost stabilita prin tragere la sorti, luni, la sediul Primariei din Lisabona,…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Concursul va avea loc in capitala Portugaliei. Ordinea a fost stabilita luni, prin tragere la sorți, la sediul Primariei din Lisabona.

- Omul de afaceri romano-american George Mioc lanseaza un apel la protest, invocand nevoia ca „strada” sa salveze onoare Romaniei, in ciuda „tradarii președintelui Iohannis” și a „lașitații opoziției”.„Dragi prieteni, Știu ca mulți sunt dezamagiți de tradarea președintelui Iohannis și…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Doua cladiri simbol ale Botosanilor lasate de izbeliste de zece, respectiv șase ani de catre Ministerul Sanatati au pierdut o noua sansa de a fi reabilitate. Si aceasta dupa o poveste absurda, in care se minte in acte oficiale, de la nivel inalt.

- Un incendiu puternic a afectat joi noapte Regia de Transport Public din Tulcea. Din hala cuprinsa de foc au fost evacuate 27 de butelii de oxigen si patru butelii GPL.In total au ars 15 autobuze si un microbuz.Sursa foto: ISU Delta TulceaCiteste si: UPDATE E prapad la Tulcea. Incendiu la societatea…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft, Bill Gates, scrie CNN Money.Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde…

- Odata intrați in sediul Primariei, oaspeții care viziteaza Botoșaniul se opresc puțin pentru a-și bucura ochii și sufletele de culorile calde din tablourile expuse pe pereții instituției și care sunt poate un rand din cartea de vizita a municipiului reședința de județ.

- Colonada statiunii Buzias, ridicata pentru imparateasa Sissi in 1875, a devenit o emblema a statiunii, dar a intrat intr-o stare de degradare accentuata in perioada de dupa Decembrie ’89.

- Omul de afaceri Serghei Bunescu din Husi, unul dintre cei mai importanti ”jucatori” pe piata viticola din Romania, a fost condamnat joi, 28 decembrie, de Tribunalul Vaslui intr-un dosar de evaziune fiscala.

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere. In acest context, sefa Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana…

- L am cunoscut pe Majestatea Sa Regele Mihai de Romania, la Techirghiol, venit impreuna cu Regina Ana pentru a petrece cu enoriasii ortodocsi sfintele sarbatori de Pasti din aprilie 1999. Mai fusese si la Mangalia, pentru prima data, la 8 iulie 1998, ca invitat al Primariei. Ne a oferit un interviu,…

- Nu sunt moarhist, dar ma intreb daca la caderea comunismului am fi devenit regat, oare Romania de poveste ar fi existat cu adevarat? O Romanie avida de ordine si disciplina, o Romanie al carui popor poate nu ar fi emigrat in masa, pana spre 20% din populatia activa, popor ajuns bataia de…