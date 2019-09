Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Alexandru Cumpanașu a fost facuta publica și, potrivit declarației sale, acesta are un venit lunar fabulos, strans din salarii cumulate, drepturi de autor și prestari servicii. Alexandru Cumpanașu caștiga aproximativ 19.000 de euro, cam cat jumatate din prețul unei garsoniere in Capitala.…

- Tenorul Bogdan Mihai Ionuț este invitat de faimoasa soprana Lara Fabian in concertul pe care celebra artista il va susține la Craiova, pe 17 noiembrie. Cei doi nu au mai cantat impreuna pe scena, insa au avut o colaborare in urma cu 7 ani, iar artista belgiana a fost impresionata atunci de roman. Solista…

- Piața birourilor din București ar putea avea in 2019 un an record in ceea ce privește livrarile, cu condiția ca toate proiectele anunțate sa fie finalizate la timp, scenariu in care pe piața spațiilor de birouri moderne din Capitala ar intra spații noi cu o suprafața de circa 377.000 de metri patrați,…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat miercuri introducerea in dezbatere publica a unui proiect care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, dar nu sunt inmatriculate in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov. Mai precis, potrivit primarului Gabriela…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, anunța noi investiții in sectorul situațiilor de urgența, SMURD București urmand sa beneficieze in curand de dublarea mașinilor de prim-ajutor care acționeaza zilnic, potrivit Mediafax.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat,…

- Romania TV a transmis informația prin care Gabriela Firea va fi desemnata drept candidat la alegerile prezidențiale. Decizia ar putea fi luata in data de 3 august, potrivit sursei citate. Analistul politic Bogdan Chirieac a reacționat, in direct, la aflarea acestei posibile candidaturi,…

- Mai multi profesori de la scoli din Capitala urmeaza sa fie sanctionati dupa rezultatele finale la Evaluarea Nationala si Bacalaureat, a anuntat Inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti (ISMB). Lucrarile a 14 absolventi de gimnaziu care au sustinut Capacitatea in acest an au fost subevaluate cu…

- Violeta Alexandru, noul presedinte al PNL Bucuresti, a explicat, la Adevarul Live, cum planuiesc liberalii sa recastige voturile bucurestenilor, dupa esecul de la europarlamentare, a vorbit despre reorganizarea organizatiilor de la sectoare si relatia sa cu Rares Bogdan, cel care a fost in carti pentru…