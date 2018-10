Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis luni instituirea sechestrului pe toate bunurile detinute de Elena Udrea, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea confiscarii speciale in dosarul Hidrolectrica, in care fostul ministru, care se afla in Costa Rica, este trimisa in judecata…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins toate cererile fostului ministru Elena Udrea si ale lui Dan Andronic in dosarul Hidroelectrica in care sunt acuzati de fapte de coruptie, si au constatat legalitatea probelor, stabilind ca poate incepe judecata. Decizia instantei nu este definitiva.

- Procurorii de Parchetul Curții de Apel București i-au restituit lui Liviu Dragnea plangerea depusa impotriva jurnalistului Mircea Marian, pe motiv ca aceasta nu indeplinește cerințele necesare unei plangeri penale.Citește și: Procurorii din București, lovitura grea pentru Liviu Dragnea: i-au…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, marti, cererea procurorilor de arestare a suspectilor din dosarul paznicilor ucisi intr-o fabrica din Capitala, decizia fiind definitiva. In prima instanta, judecatorii i-au plasat pe cei doi frati sub control judiciar.

- Elena Udrea a anunțat la începutul anului ca este însarcinata și ca va avea gemeni. Din pacate, ea a pierdut unul dintre copii și urmeaza sa nasca în toamna acestui o fetița, pe care intenționeaza sa o boteze Eva Maria.