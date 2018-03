Stiri pe aceeasi tema

- Ea aratat, in cadrul unei conferinte privind recuperarea prejudiciilor produse in dosare in care s-au pronuntat hotarari definitive, ca faptul ca banii nu intra efectiv in bugetul statului nu tine de legislatie, ci de modul in care se tine cont de hotararile judecatoresti, care trebuie respectate. 'Am…

- Consumatorii din strazile A. Puskin, 39-47, 50-58, inclusiv cu fracții, Piața Veche si G. Cosbuc, 1-7, vor ramine luni, 5 martie, fara apa la robinet. Furnizorul indeamna consumatorii vizați sa-și asigure rezerva minima de apa pentru consum și uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei, transmite…

- Europa, prin multe din marile sale metropole, anunța interzicerea accesului mașinilor cu motoare Diesel, considerate vinovate pentru poluare și distrugerea mediului ambiant. Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene „Incepand…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Gorj au destructurat o grupare infractionala de trafic de droguri de mare risc (cocaina), care ar fi actionat pe relatia Romania - Italia. Doi membri au fost retinuti. La data de 26 februarie a.c., politisti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe tronsonul Cernavoda – Constanta al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta este intrerupta

- Sylvie Vartan, fosta sotie a rockerului francez Johnny Hallyday si mama fiului lor David, a declarat duminica, intr-o serie de interviuri, ca nu il credea pe starul raposat capabil "sa-si renege sangele" si sa-i dezmosteneasca "de buna voie" pe primii sai doi copii, relateaza AFP. La doua luni dupa…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procurorii DIICOT Constanta au facut, in cadrul unei colaborari romano-cehe, 21 de perchezitii in Constanta, Medgidia, Cernavoda si Navodari, vizand destructurarea unui grup infractional specializat in infractiuni de proxenetism,…

- Iarna își reintra în drepturi la sfârșitul lunii februarie. Meterologii au prognozat zile cu temperaturi scazute și ninsori, în toata țara. Pe mai multe drumuri din județul Constanța a început deja sa se așeze un strat de zapada. RECOMANDARE: METEO. Ger…

- Si cum sa zici ca este normal cand totul este anormal in urbea noastra. Cand intr-o lume intreaga se vorbeste despre natura, sanatate, micsorarea gradului de poluare a aerului, la Buzau, din ordinul primarului Toma se taie toti copacii din centru municipiului. Mai zici ca te-ai plimbat prin lume Donald…

- Primaria Timișoara trebuie sa decida rapid anul acesta unde va fi construit și cum va arata Multiplexity, Centrul de Arta, Tehnologie și Experiment asumat in proiectul Capitala Europeana a Culturii. Va fi lansat un concurs de soluții și vor fi luate in considerare doua variante: cladire de la 0 sau…

- Bacauanii sunt invitați de Serviciul Voluntar de Ambulanța Bacau – Asociația Ambulanța.Life sa doneze sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina. Potrivit reprezentanților asociației, unele intervenții chirurgicale de la Spitalul Județean de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Copiii mai mari ai regretatului rocker francez Johnny Hallyday, Laura Smet si David Hallyday, au intentat o noua actiune in justitie pentru a obtine un drept de control asupra albumului postum al tatalui lor, precum si inghetarea mostenirii acestuia, au informat avocatii lor sambata, conform AFP. La…

- RTL si Le Point nu au reprodus pe larg documentul, care a fost redactat in limba engleza in iulie 2014 la Los Angeles, in prezenta unui notar. Potrivit documentelor intocmite in prezenta unui notar din Paris, Laura Smet a primit suma de 442.000 de euro, in decembrie 2003, si 450.000 de euro, in februarie…

- Politistii din Alba au fost alaturi de tineri, desfasurand activitati de informare si prevenire a delincventei juvenile si a consumului de droguri in cadrul proiectului „Impreuna pentru siguranța tinerilor”, desfasurat in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba. In…

- Laura Smet si David Hallyday, copiii lui Johny Hallyday, au fost exclusi din succesiunea tatalui lor pentru ca au beneficiat deja de "donatii in trecut", potrivit unui document prezentat joi ca ultimul testament al starului francez de RTL si Le Point, relateaza AFP. "Nu prevad in mod expres…

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea, in parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București, organizeaza vineri, 16 februarie, incepand cu ora 14.00, evenimentul de orientare in cariera pentru elevii de liceu, intitulat „Viitorul comunicarii in economia cunoașterii”.…

- Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., tanarul in cauza a fost prezentat Judecatoriei Constanta care a emis mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, fiind introdus in…

- Evenimentul este organizat de catre Centrul de Instruire pentru Dezvoltare al Bancii Mondiale, din Tokyo, in colaborare cu Guvernul Japoniei si cu orasele Yokohama si Kawasachi. Potrivit site-ului jointotokyo, intalnirea este "despre revitalizarea zonelor nefolosite pentru generarea prosperitatii economice…

- Actrita Laura Smet si muzicianul David Hallyday, singurii copii biologici ai lui Johnny Hallyday, vor contesta in justitie testamentul tatalui lor, potrivit caruia vaduva acestuia, Laeticia Smet, este mostenitoarea bunurilor si a drepturilor asupra creatiilor rockerului francez, transmite AFP.

- O reducere acordata vizitatorilor vorbitori de araba de catre Muzeul Egiptean din Torino, nordul Italiei, a adus conducerea acestei institutii in mijlocul unei dispute politice, dupa ce ideea a fost criticata de catre partidul de extrema-dreapta "Fratii Italiei" (FdI), informeaza DPA. Duminica, purtatorul…

- Asa cum a promis anul trecut, conducerea SJU Buzau a decis sa angajeze medici pe perioada determinata la Centrul de Sanatate multifunctional Parscov, trei astfel de posturi fiind scoase la concurs la inceputul acestui an: un post de specialist in Obstetrica-Ginecologie, un altul de specialist O.R.L.…

- Cei doi copii biologici ai cantaretului francez Johnny Hallyday contesta testamentul artistului francez dupa ce au fost exclusi, iar singurele beneficiare sunt cea de-a patra sotie a muzicianului francez, Laeticia, si cele doua fiice adoptate de cuplu.

- Paris, 12 feb /Agerpres/ - Doi dintre copiii cantaretului Johnny Hallyday, David Hallyday si Laura Smet, vor contesta in justitie testamentul tatalui lor, care incredinteaza totalitatea bunurilor si drepturile de autor sotiei artistului, Laeticia, potrivit unor surse apropiate avocatilor celor doi copii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, este protagonistul intamplarii. Acesta a incercat miercuri sa-l pacaleasca pe un mehedintean, prin vanzarea unui inel dintr-un metal galben sustinand ca este din aur. Ulterior s-a dovedit ca e vorba de o simpla tinichea.

- Tanarul, de 26 de ani, care a agresat in trafic un sofer pe pasajul suprateran din Craiova, in data de 26 ianuarie 2018, a fost arestat preventiv, anunta IPJ intr-un comunicat. Inculpatul a fost introdus in Centrul de Reținere și ...

- Partidul Popular (PP), conservator, la putere in Spania, conduce cu un avans scurt in intentiile de vot, inaintea socialistilor, care s-ar plasa pe locul doi daca ar avea loc alegeri generale acum, pe locul trei fiind formatiunea de centru-dreapta Ciudadanos, arata un sondaj oficial difuzat luni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele…

- Doua clanuri de romi s-au batut in urma cu doua zile in plina strada in centrul Craiovei cu bate, iar in urma altercatiei o persoana a fost ranita. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru lovire si alte violente, distrugere si tulburarea linistii si ordinii publice.

- Compania americana PHI Group va cultiva plante medicinale organice, intre care și canabis, in Transilvania, ca urmare a incheierii unui acord cu un partener autohton. PHI Group, o companie care se concentrează pe fuziuni, achiziţii şi investiţii în resurse naturale, energie…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- Primaria a finalizat documentația pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic din centrul municipiului, de pe strada Marașești. Aceasta va fi supusa aprobarii in urmatoarea ședința a Consiliului Local. In total, consolidarea celor cinci blocuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In Bosnia, un hotel in care o serie de crime teribile au fost comise de catre trupele paramilitare sarbe se afla in centrul unei dispute dintre supravietuitorii care vor un monument si cei care ar prefera mai degraba sa uite cele intamplate.

- Cosmonautul Iuri Gagarin, primul om care a ajuns in spatiu, cantaretul Vladimir Vasotki si maresalul sovietic Gheorghi Jukov reprezinta pentru rusi, de aproape 20 de ani, figurile emblematice ale secolului XX, releva Centrul de cercetare a opiniei publice din toata Rusia. ''Vladimir Vasotki ramane…

- Un barbat din comuna Terpezita, județul Dolj, a fost retinut pentru tentativa de omor, dupa ce si-a lovit mama in cap cu o secure. Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, in data de 24 ianuarie 2018, in urma unui complex de activitați investigativ-operative efectuat de colectivul din cadrul Serviciului…

- "Inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice" trebuie sa fie in slujba umanitatii si protejarii vietii noastre pe pamant, in loc sa devina o amenintare "dupa cum prevad, din pacate, unele evaluari". Francisc a trimis un mesaj catre Forumul Economic Mondial de la Davos, citit…

- ADVERTORIAL. Pentru majoritatea angajaților din domeniul corporatist, biroul este ca o a doua casa. De aceea, și pentru angajatori este foarte importanta alegerea spațiilor pentru birouri. La inceput de 2018, HUB700 propune companiilor o locație optima pentru desfașurarea activitații profesionale. Cladirea…

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Un purtator de cuvat al Politiei Metropolitane a declarat ca autoritatile au fost sesizate ca exista un pachet suspect la intersectia dintre strazile Pentonville si Caledonian, la ora locala 9.18 (11.18, ora Romaniei). Politia a securizat zona si i-a sfatuit pe oamenii care locuiesc in zona…

- Pompierii continua sa reprezinte instituția in care romanii au cea mai mare incredere. Dupa o perioada de scadere, increderea in Biserica, Justiție și Școli a inregistrat o creștere semnificativa in ultimele doua luni, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS,…

- Centrul de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale se va adresa urmatoarelor ocupații: TRACTORIST – NC 8331.1.1 LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR – NC 6121.1.1 LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR – NC 6111.1.1 Acordarea certificatului de competenta se bazeaza pe evaluarea…

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, dar rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, conform unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Potrivit cercetarii…

- Simona Halep, numarul 1 WTA, a fost acuzata de rasisim în urma unor afirmații pe care le-a facut despre adversara sa de 17 ani, Aiava. Simona A spus ca tânara o face sa se gândeasca la Serena Williams, fostul lider WTA. "Este foarte talentata. Este puternica și…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute imigrantii, ”dar nu putem ajuta lumea, daca ne distrugem propriul popor", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu aparut in editia de duminica a saptamanalului german Welt am Sonntag, relateaza MTI.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost așteptat vineri, la Centrul de Afaceri din Bacau, pentru o intalnire cu liderii social-democrați locali, și de patru protestatari. Aceștia s-au confruntat cu un acces de furie din partea controversatului Ion... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tanara retinuta de politisti dupa ce a incercat (si chiar a reusit) sa induca in eroare si sa obtina diferite sume de bani de la persoane din municipiul Deva, sub pretextul ca apropiati ai acestora ar fi fost implicati in evenimente rutiere Politistii Biroului de Investigatii Criminale Deva…

- Incendiile au distrus 200.000 de hectare de vegetatie in vestul si centrul Argentinei, a informat marti presa locala, citata de DPA, scrie agerpres.ro. Autoritatile depun "toate eforturile necesare" pentru a opri flacarile, a promis presedintele argentinian Mauricio Macri, dupa a survolat,…