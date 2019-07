Averea bogatilor lumii a scazut pentru prima data in sapte ani

Stiri pe aceeasi tema

- Averea super-bogatilor lumii a scazut pentru prima data in sapte ani, indica un raport al companiei de consultanta Capgemini, citat marti de dpa. În total, averea milionarilor a scăzut cu aproape 3% faţă de 2017. Este pentru prima dată când se înregistrează…

- Bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2019 va fi diminuat cu 608 milioane de lei, conform proiectului de rectificare bugetara aprobat miercuri de Consiliului General al Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre aceasta rectificare bugetara ca este "o prioritizare" a cheltuielilor.…

- Euro scade insesizabil, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In privinta dolarului scaderea este mai mare. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7625 lei/unitate, dupa ce marti a fost 4,7627 de lei/unitate. Si dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,2638…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a crescut in aprilie, comparativ cu luna precedenta, stimulat de o relansare a pretului lactatelor si al carnii, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica lunar propriul…

- Euro a scazut, joi, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7579 de lei/unitate, in scadere cu 0,01% fata de sedinta de marti. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,2468 de lei/unitate, cu…

- Guvernul Romaniei va investi, prin Compania Nationala de Investitii, nu mai putin de 95 de milioane de lei in constructia unei sali polivalente in orasul Pitesti. Primarul localitatii argesene, Cornel Ionica, a anuntat pe un site de socializare ca investitia in constructia salii a fost aprobata…

- Deficitul contului curent al balantei de plati a crescut cu 33,6% in primele doua luni ale acestui an, la 568 milioane euro, comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, de 425 milioane euro. Conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, in structura, balanta bunurilor…