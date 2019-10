Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii timisoreni de la Muzeul National al Banatului au incheiat cu succes un nou an de cercetari realizate in Kargazstan, impreuna cu o serie de colegi de la Berlin. In cel de-al doilea an a continuat cercetarea siturilor arheologice din aceasta tara, dorinta arheologilor fiind sa demonstreze…

- Expediția arheologica din Kargazstan a ajuns in cel de-al doilea an. Arheologi de la Muzeul Național al Banatului cerceteaza ce a fost inainte de Drumul Matasii. Proiectul “Kargazstan – Before the silk road” (”Kargazstan – inainte de Drumul Matasii”) a inceput in 2018, la inițiativa Muzeului Național…

- In perioada 19-22 septembrie, Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza „Bastion Glow”, un eveniment desfașurat in curtea Bastionului „Maria Theresia” din Timișoara. The post Bastionul Theresia din Timișoara va straluci pentru public: ateliere, dansuri, concerte…

- Specialistii Muzeului National al Banatuluiau onoarea sa lucreze la descoperirea tainelor Kargazstan, a petroglifelor din aceasta parte a lumii, unul dintre cele mai putin studiate subiecte din domeniu. O echipa a muzeului se afla de mai mult timp in republica ex-sovietica, iar acum lor li s-au alaturat…

- O echipa mixta de cercetatori de la Muzeul National al Banatului si de la Universitatea Eberhardt Karls din Tubingen, Germania au efectuat sapaturi in cadrul sit-ului arheologic Movila lui Deciov din Dudestii Vechi. Aici au fost decoperite doua structuri arheologice masive, formate din depuneri succesive…

- Sapaturile efectuate de reprezentantii Muzeului National al Banatului in situl arheologic de la Igris-Manastirea Egres, pe raza comunei timisene Sanpetru Mare, au scos la iveala lucruri interesante. The post Morminte regale la o manastire legendara, in județul Timiș. Ce au descoperit arheologii appeared…

- Cercetari arheologice recente, la situl monahal Egres, din localitatea timiseana Igris, derulate in cadrul unui proiect comun romano-ungar, lansat de Muzeul National al Banatului (MNB) si Institutul de Arheologie al Universitatii Catolice "Peter Pazmany" din Budapesta, au scos la iveala noi vestigii,…

- Vernisajul expoziției aniversare „Centenarul Parohiei Elisabetin” va avea loc miercuri, 7 august, de la ora 18. „Vernisajul expoziției este prilejuit de aniversarea a 100 de la inființarea Parohiei Romano – Catolice Elisabetin, ocazie cu care peste 200 de piese de patrimoniu cu o valoare…