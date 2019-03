Stiri pe aceeasi tema

- Nava de croaziera Viking Sky, care a ramas sambata in pana, in ape periculoase, cu peste 1.300 de persoane la bord, in largul Norvegiei, a putut sa-si reporneasca trei dintre cele patru motoare si urma sa fie remorcata catre un port, au anuntat duminica salvatori norvegieni, relateaza AFP.

- Doua nave ale Garzii de Coasta au reintrat, vineri dimineata, in dispozitivul de cautare si salvare la cererea Centrului Maritim de Coordonare, dupa ce, pe parcursul noptii de joi spre vineri, nava de salvare SAR Artemis, din cadrul ARSVOM, si-a extins operatiunea pe litoralul bulgaresc in cautarea…

- Serviciul de Informatii Externe al Norvegiei si-a exprimat din nou nemultumirea legata de faptul ca semnalele GPS din nordul indepartat al tarii sunt bruiate, Oslo acuzand Rusia de aceste actiuni „inacceptabile,” potrivit AFP.