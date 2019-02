Stiri pe aceeasi tema

- Oferta financiara a Asocierii Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș. – Makiol Inșaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ș este de 2.850.163.157 RON (fara TVA), contractul de achizitie publica urmand a fi incheiat si semnat de ambele parti la finalul perioadei legale de contestatii. Sursa de finantare…

- Compania CFR Calatori lanseaza astazi oferta tarifara „Trenurile Zapezii” cu reduceri care pot ajunge pana la 56% din costul biletului. Sunt incluse in oferta 31 de trenuri spre si dinspre statiunile montane de pe Valea Prahovei si Vatra Dornei, dintre ...

- Mircea Rednic are o lista intreaga de jucatori pe care vrea sa-i aduca la Dinamo in aceasta iarna pentru a forța accederea in play-off. Printre fotbaliștii doriți se numara și unul din Liga 1. "Cainii" sunt interesați de serviciile lui Moussa Sanoh (23 de ani) de la Poli Iași. ...

- Coruptia, inflatia, situatia economiei, guvernarea si sistemul sanitar se numara printre problemele cu care se confrunta, in acest moment, Romania, releva un sondaj realizat de SC CT&Research SRL la comanda Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN), dat publicitatii miercuri. Potrivit cercetarii,…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 9 decembrie a.c., va intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2018 2019, care va fi valabil pana la data de 14 decembrie 2019.Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii pietei atat prin optimizarea orelor de circulatie a trenurilor…

- Conducerea ierarhica a Bisericii ortodoxe din Grecia vrea ca preotii si ceilalti angajati ai sai sa ramana in continuare functionari publici, respingand un element cheie al recentei oferte a Guvernului elen de a modifica relatia dintre stat si biserica, transmite AP preluata de Agerpres. Sfantul…