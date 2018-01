Aventura japoneză cu vendomatele Vendomatele sunt peste tot in Japonia; semnale luminoase, stralucitoare, acestea sunt raspandite pe strazile aglomerate ale orașului Tokyo și chiar in zone mari din provincie. Exista chiar și unele pe partea de sus a Muntelui Fuji pentru a saluta excursioniștii obosiți dupa lunga lor urcare. Vendomatul a devenit o parte integranta a culturii confortului in Japonia. Potrivit Asociației producatorilor de vendomate din Japonia, la sfarșitul anului 2016 au fost distribuite aproximativ 3.648.600 de vendomate, sau un automat pentru fiecare 35 de locuitori.Cu tot cu automatele de schimbat bani, compartimentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Teodor Melescanu: intanirea la Guvern cu premierul Shinzo Abe imposibila Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarant ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe în România este istorica, mentionând ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila,…

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Yasuhiro Suzuki, caz scandalos in Japonia: canoistul i-a turnat rivalului o substanța interzisa ca sa scape de el și sa-l scoata dopat. Yasuhiro Suzuki, 32 de ani, multiplu campion al Japonoeo și-a drogat rivalul de la Campionatele Naționale ale Japoniei, de anul trecut, din luna septembrie. Suzuki…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon, transmite agentia EFE. Aproximativ…

- Pregatirile au inceput de multa vreme și asta o dovedește bugetul pentru domeniul cultural distribuit de primarie, care s-a triplat in ultimii șase ani. Un alt pas foarte important il dovedește adoptarea strategiei culturale pe termen lung a orașului (2014-2024). Cei implicați au fost nevoiți sa…

- Xiang Xiang, un pui de urs panda femela, in varsta de sase luni, venit pe lume la gradina zoologica Ueno din Tokyo, a fost prezentat luni presei, inainte sa fie mutat in zona accesibila publicului, informeaza AFP. Aflat intr-o forma fizica buna si cantarind 12,3 kilograme, puiul de panda…

- Pentru a cara bagajele, a indica directia sau a traduce din japoneza, mai multi roboti ar putea fi adusi pe aeroportul din Tokyo in timpul Jocurilor Olimpice de vara din 2020, a anuntat marti unul dintre...

- Mașinile electrice vor avea costuri de producție similare cu cele cu motoare cu combustie interna in 2025, potrivit unui studiu care evidențiaza ca reducerea timpului de incarcare va fi esențiala pentru creșterea vanzarilor.

- Japonia va organiza luni și marți impreuna cu forțele americane și sud-coreene exerciții militare de detectare a rachetelor, au anunțat duminica responsabili japonezi, intr-un context de amenințari balistice nord-coreene, transmite AFP. Anunțul celui de-al șaselea exercițiu…

- Imparatul Akihito al Japoniei va abdica la 30 aprilie 2019 si va fi succedat de catre printul mostenitor Naruhito, a anuntat premierul japonez Shinzo Abe, relateaza site-ul BBC News, potrivit Mediafax.Akihito, in varsta de 83 de ani, a suferit o operatie pe cord si este tratat pentru cancer…

- Imagini de televiziune aratau o coloana densa de fum negru ridicandu-se la o uzina apartinand Arakawa Chemical Industries, care fabrica produse chimice pentru industria papetariei. ”Un muncitor in varsta de 64 de ani, care a fost dat disparut, a fost gasit mort”, a declarat pentru AFP Takahiro…

- Intalnire cu viitorul in Japonia. Peste 2.000 de companii participa la expoziția de roboți de la Tokyo. Scaune pentru invalizi care sunt conduse cu puterea minții și mecanisme care simt mirosul sunt doar cateva dintre invențiile expuse.

- Mihaela Buzarnescu, in finala turneului de tenis de la Toyota. Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Toyota (Japonia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa 6-1, 7-5 cu chinezoaica Jia-Jing Lu. Buzarnescu (29 ani, 68 WTA), principala…

- Conducerea liniei Tsukuba Express care face legatura intre Tokyo și orașul Tsukuba și-a exprimat ”scuze pentru inconvenientele” cauzate pasagerilor. Compania a precizat in cadrul unui comunicat ca plecarea trenului fusese programata la ora locala 9:44:40, insa acesta s-a pus in mișcare la 9:44:20. Greșeala…

- Punctualitatea trenurilor japoneze este legendara. Iata insa ca marti, 14 noiembrie, un tren din Tokyo nu a plecat la timp. Potrivit comunicatului oficial, el nu a plecat la ora 9:44, ci cu 20 de secunde mai devreme. Din cauza incidentului, operatorul feroviar a trebuit sa-si ceara oficial scuze: "Ne…

- Dezbaterea privind rolul controversat al rețelelor de socializare in exprimarea tendințelor suicidare a fost relansata in Japonia, dupa moartea mai multor tineri care au intrat in legatura cu presupusul lor ucigaș pe Twitter, unde aceștia și-au exprimat dorința de a se sinucide, noteaza AFP. …

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Universitatea Babeș-Bolyai și-a deschis o reprezentanța în Japonia, la Universitatea din Kobe. Biroul UBB a fost deschis în urma vizitei desfașurate la Universitatea din Kobe (Japonia), în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2017, de rectorul…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean reprezinta o "amenintare pentru lumea civilizata" si a reafirmat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Schimburile comerciale dintre Statele Unite și Japonia "nu sunt echitabile" și vor trebui renegociate, a declarat luni președintele american, Donald Trump, intr-un discurs la Tokyo in fața reprezentanților mediilor de afaceri din cele doua țari, transmite AFP. "Trebuie sa…

- In timp ce soțul ei juca golf, prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a descoperit arta japoneza a perlelor de cultura in cartierul de lux Ginza, din Tokyo, in prima zi a turneului asiatic al președintelui american, informeaza duminica AFP. În cadrul programului sau cultural,…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea in Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP. "Nimeni, niciun dictator, niciun regim si nicio natiune…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic, dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana și in cursul caruia se va intilni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat la orele dimineții…

- Președintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea in Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP. "Nimeni, niciun dictator,…

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la orele diminetii…

- Presedintele Donald Trump a ajuns in Japonia, sambata seara tarziu. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat pe baza militara americana Yokota, la circa 40 de kilometri vest de Tokyo, potrivit CNN. Insoțit de Melania, soția sa, președintele american a ...

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana și in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic care va fi dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana, transmite AFP. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat la orele dimineții pe baza militara americana Yokota,…

- Ivanka Trump a vorbit despre harțuirea femeilor, intr-un discurs pe care l-a susținut in Tokyo, unde pregatește vizita tatalui ei. Cu toate acestea, lumea nu prea s-a inghesuit sa o asculte pe fiica președintelui american. Sala a fost doar jumatate plina, multe scaune fiind libere, dupa cum au notat…

- Trump va ține un discurs așteptat cu sufletul la gura in Tokyo, și care, spera guvernul japonez, va face valuri. Dar...nu este vorba despre Donald Trump, care sosește duminica in capitala Japoniei, ci despre Ivanka.

- Imparatul Akihito al Japoniei il va intalni pentru prima data pe președintele american Donald Trump luni dimineața, la Palatul imperial din Tokyo, a anunțat Agenția casei imperiale, citata de Kyodo. La întâlnirea care se prevede sa dureze circa 30 de minute vor lua parte de asemenea…

- Cursa ciudata cu bicicletele in Japonia! Patru ciclisti au facut fata unei stranii provocari si au parcurs distanta de 1.400 de metri pe strazile si aleele orasului Onomichi. Sportivii au avut de infruntat inclusiv trambuline si scari cu circa 500 de trepte.

- Compania de marketing Piala Inc., cu sediul in Tokyo, Japonia, le acorda angajaților nefumatori șase zile in plus de concediu platit, la un an dupa ce aceștia s-au plans ca lucreaza mai mult decat colegii lor fumatori care ies in ...

- O compania din Japonia le ofera angajaților sai care nu fumeaza zile in plus de concediu platit. Este vorba de șase zile. Aceasta decizie vine la un an dupa ce angajații nefumatori s-au plans ca lucreaza mai mult decat colegii lor care ies in pauze la țigara. Nemulțumirile in randul nefumatorilor…

- O companie din Japonia le acorda angajaților nefumatori șase zile în plus de concediu platit, la un an dupa ce aceștia s-au plâns ca lucreaza mai mult decât colegii lor fumatori care ies în pauzele de țigara, informeaza luni ziarul The Telegraph citat de Agerpres. Compania…

- Doua bilete scrise de Einstein in 1922 in Tokyo și oferite unui curier japonez pe post de bacșiș s-au vandut, marți seara, intr-o licitație cu peste 1,8 milioane de dolari. Prețul primit pe cele doua note este de mii de ori mai mare decat valoarea la care au fost estimate, scrie BBC News. Cele doua…

- Mazda a prezentat doua concepte la Salonul Auto de la Tokyo 2017, conceptul KAI si Vision Coupe. 0 0 0 0 0 0 Mazda KAI, in premiera mondiala, un hatchback compact care anunta o noua generatie de vehicule inspirate ale producatorul japonez de masini si Mazda Vision Coupe, un concept…

- Cel putin cinci oameni au murit si peste 130 au fost raniti dupa trecerea taifunului Lan. Vanturile puternice au ajuns sa sufle si cu viteze de 200 de kilometri pe ora.Ploile abundente au provocat inundatii si alunecari de teren pe coasta de est a tarii. Taifunul a trecut pe langa capitala…

- In 1922, fizicianul nascut in Germania, faimos pentru Teoria Relativitatii, se afla intr-un turneu in Japonia, unde sustinea mai multe conferinte. Fusese anuntat ca va primi Nobelul pentru Fizica si celebritatea lui depasise granitele cercurilor stiintifice. Un curier japonez a ajuns la hotelul Imperial…

- Doua bilețele pe care Albert Einstein i le-a inmanat unui curier din Tokyo, dintre care unul despre secretul unei vieți fericite, au reaparut dupa 95 de ani și vor fi vandute la o licitație la Ierusalim, relateaza AFP. În 1922, fizicianul german, celebru pentru teoria sa asupra relativitații,…

- ​Nissan este implicata intr-un urias scandal in Japonia dupa ce autoritatile au descoperit ca masinile au primit certificaile finale la iesirea din fabrica de la muncitori care nu erau autorizati sa faca asta. Compania a oprit timp de doua saptamani prpductia, a facut recall de peste un milion de masini…