- Rezervarile pentru calatorii facute de turiștii romani anul acesta vor fi influențate de factori precum folosirea dispozitivelor mobile, prețurile pentru bilete de avion, plata cu cardul și nevoia de a contacta direct agenția de turism, arata un comunicat remis MEDIAFAX.Citește și: Niculae…

- O romanca stabilita in Italia, care lucreaza intr-o pizzerie din Bergamo, este terorizata de fostul ei soț, un barbat in varsta de 36 de ani. Cei doi au impreuna un copil, dar au divorțat in 2015. Barbatul s-a intors in țara și a terorizat-o de la distanța pe fosta soție. Acesta a sunat-o de 5.400 de…

- Romania va avea, pana in anul 2021, un portal de informatii integrate cu privire la situatia, la zi, a fiecarui contribuabil, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, potrivit Agerpres. „Chiar la Ministerul Comunicatiilor si…

- A fost un copil care și-a petrecut timpul liber departe de forfota orașului, mergand cu animalele la pascut pe Valea Buzaului și alergand pe dealuri, fara a fi atras de Internet și telefoane mobile. Astazi, dupa aproape 20 de ani, iși amintește cu drag de acele clipe petrecute la Nehoiu, Beceni sau…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, cu dubla cetatenie romano-ucraineana, a vrut sa intre in Romania pe la Petea, cu masina modificata special pentru activitati de contrabanda. Acesta se afla la volanul unui Citroen Jumper, inmatriculat in Germania. Omul s-a ales cu un dosar penal. Radu Lungu, purtator…

- Poliția indoneziana și-a cerut scuze și a promis ca va lua masuri disciplinare dupa ce cațiva ofițeri au pus un șarpe in jurul gatului unui suspect pentru a-l face sa marturiseasca intr-un interogatoriu din cea mai estica zona a țarii, Papua, transmite Reuters.

- Un bucurestean, de 29 de ani, este anchetat pentru furtul a doua telefoane mobile dintr-un magazin din Targu Jiu. Politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati luni de un agent de securitate din cadrul unui supermarket, de ...

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, joi, ca, incepand din 1 ianuarie 2019, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana…