Stiri pe aceeasi tema

- E! anunta astazi ca Victoria Beckham va primi distinctia E! People’s Choice Awards - Fashion Icon, premiu oferit pentru prima data. Directorul creativ al brandului Victoria Beckham si style iconul international va primi un trofeu care onoreaza influenta sa in domeniul modei din intreaga lume. E! People’s…

- Gala E! People’s Choice Awards, premii ce omagiaza industria filmului, muzicii, televiziunii si cultura pop, este transmisa in direct de E! in peste 161 de tari. Evenimentul mult asteptat este difuzat pe 12 noiembrie de la ora 4:00 in direct din Barker Hanger din Santa Monica, CA.

- Noul Spider-Man, interpretat de actorul Tom Holland (22 de ani), a avut deja trei apariții in peliculele Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming și Avengers: Infinity War. Cand Universul Marvel va deveni prea mic pentru un erou așa de mare, locul lui Tom va putea fi luat de unul din frații…

- Extrem de discreta, Daryl și muzicianul canadian au o relație inceputa in urma cu patru ani In varsta de 57 de ani, actrița s-a casatorit cu Neil Young, intr-o ceremonie desfașurata la bordul unui iaht, in largul insulelor americane San Juan, parte a statului Washington. Totul s-a intamplat in urma…

- In anul financiar cuprins intre 1 iunie 2017 si 1 iunie 2018, Johansson, in varsta de 33 de ani, a castigat 40,5 milioane de dolari - de patru ori mai mult decat in perioada precedenta -, mare parte datorita rolului Natasha Romanoff/ Black Widow din hitul "Razbunatorii: Razboiul infinitului/ Avengers:…

- Rolul din filmul Marvel cu supereroi "Avengers: Infinity War" a propulsat-o pe Scarlett Johansson pe prima pozitie in lista anuala a celor mai bine platite actrite din lume intocmita de Forbes, devansand-o pe Angelina Jolie, relateaza Reuters.Johansson, in varsta de 33 de ani, a primit 40,5…

- Scarlett Johansson conduce clasamentul pe 2018 al actritelor cele mai bine platite de la Hollywood - potrivit topului publicat joi de revista Forbes - datorita mai ales participarii sale in superproductiile din seria 'Avengers', relateaza EFE. Potrivit Forbes, Scarlett Johannson a castigat intre…

- Johansson, in varsta de 33 de ani, a primit 40,5 milioane de dolari, castiguri neimpozitate, in perioada 1 iunie 2017 - 1 iunie 2018, de patru ori mai mult decat in anul precedent, potrivit calculelor Forbes. Ea a interpretat-o pe Blac Widow in filmul "Avengers: Infinity War" si va reveni in rol, in…