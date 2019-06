Stiri pe aceeasi tema

- ”Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarsitul jocului” va fi relansat in cinematografe cu scene in plus care nu au fost incluse in montajul original, anunța contactmusic.netKevin Feige, șeful Studiourilor Marvel a dezvaluit faptul ca pelicula ”Avengers: Endgame”, care a incheiat cu succes seria…

- Cabana in care locuia Iron Man, personajul interpretat de Robert Downey Jr. in ”Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarsitul jocului” și unde a fost filmata ceremonia funerara a cunoscutului super-erou este disponibila pentru turiștii care vor sa o inchirieze, anunța Entertainment Weekly, potrivit…

- Premiera „John Wick 3: Razboi total/ John Wick: Chapter 3 – Parabellum” a detronat „Avengers: Endgame” in box office-ul nord-american, dupa patru saptamani, avand incasari de 57 de milioane de dolari de vineri pana duminica. Pe pozitia a doua in box office-ul nord-american a coborat „Avengers: Endgame”,…

- La o saptamana dupa ce a devenit filmul care a ajuns cel mai rapid la incasari de un miliard de dolari in toata lumea, Avengers: Endgame a depașit și pragul de 2 miliarde. Filmul și se afla acum pe locul 2 mondial alaturi de Titanic, care a reușit un record de incasari de aproape 2,2 miliarde... View…

- Avengers: Endgame, cel de-al 22-lea film din Universul Cinematografic Marvel, destinat sa incheie o epoca, a fost lansat oficial in 26 aprilie 2019. A doborat deja mai multe recorduri de box-office, inregistrand incasari de peste 300 de milioane de dolari in prima zi in care a fost rulat in cinematografe.…

- E clar, toata lumea vorbește zilele astea despre ”Avengers: Endgame”. Cum este de așteptat, Google a simțit nevoia sa intre in conversație, așa ca daca dai un serach pe Google dupa Thanos vei avea o surpriza. ”Avengers: Endgame” schimba modul in care arata rezultatele cautarilor pe google. Ca sa nu…

- Studiourile Marvel rup misterul din jurul celei mai așteptate lansari a anului, „Avengers: Endgame / Razbunatorii: Sfarsitul jocului”, care are premiera in cinematografe pe data de 26 aprilie, și promite o aventura pe cinste fanilor, dar și o rezolvare neașteptata celei mai recente serii de evenimente…

- Deși se lanseaza abia peste doua saptamani, ”Avengers: Endgame” iși face deja loc in topul incasarilor. In Statele Unite ale Americii, platforma Fandango a anunțat ca numarul biletelor vandute la ”Avengers: Endgame” in prima saptamana a fost de cinci ori mai mare decat cel intregistrat de ”Avengers:…