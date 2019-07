Stiri pe aceeasi tema

- Productia Marvel Studios „Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarsitul jocului” a devenit lider in topul filmelor cu cele mai mari incasari din istorie, titlu detinut anterior de lungmetrajul „Avatar”, de James Cameron, potrivit Variety. Dupa weekendul trecut, „Avengers: Endgame” a raportat incasari de…

- Filmul ”Avenger: Endgame” al celor de la Marvel a depașit producția ”Avatar” la incasari și a ajuns astfel cel mai vandut film din lume, stabilind un nou record, cu 2,75 miliarde de dolari in box-office la nivel global, scrie Forbes. Spre comparație, ”Avatar” are incasari la nivel global de 2,749 miliarde…

