Asadar, PSD a gresit, ne zice alde Timmermans. Este drept, n-a comis-o prea rau, in traducere e un fel de „bai, baieti, n-ati cotizat suficient, mai trebuie”. Lasam deoparte spiciul invatat pe de rost si mestecat pe repede inainte in fata unui auditoriu exaltat ca asista la o noua executie si descoperim ca avem, totusi, […] Avem si europarlamentari drepti si curajosi! is a post from: Ziarul National