Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la un "acord definitiv" cu Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene pentru numirea Laurei Codruta Kovesi în functia de sef al Parchetului

- "Clubul CFR 1907 Cluj anunța faptul ca atacantul nostru George Țucudea va lua o pauza de la activitatea fotbalistica! Totul vine ca urmare a problemelor de sanatate aparute în ultimele luni care l-au ținut departe de teren. În perioada care va urma, fotbalistul își va lua o…

- Ministerul Educației a trimis catre inspectoratele școlare o adresa prin care lamurește in ce condiții pot fi ocupate posturile și catedrele ramase vacante la inceperea cursurilor. Documentul, datat 27 august 2019, anunța organizarea de noi testari, de aceasta data la nivel județean, probe care sunt…

- AFACERI…Tupeul deputatului PSD Aurel Caciula nu cunoaste limite. Incurcat in propriile minciuni, acesta isi arata adevarata sa fata de om, care calca pe simbolurile orasului pentru doi arginti. Familia sa a cumparat hotelul Cantemir cu o suma uriasa, spunand ca salveaza emblema Husului, iar acum a depus…

- Al-Hilal l-a transferat definitiv pe atacantul peruan Andre Carrillo, 28 de ani, de la Benfica pentru Razvan Lucescu. Șefii lui Al-Hilal i-au implinit dorința lui Razvan Lucescu. Aceea de a-l transfera definitiv pe Andre Carrillo de la Benfica. Ieri, tranzacția s-a realizat. ...

- Agentia Bucpress.eu informeaza ca marti, 16 iulie, a intrat in vigoare oficial legea privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainene pe tot teritoriul statului Ucraina. Limba de stat trebuie utilizata in spectacolele de teatru, in dublarea filmelor si in televiziune.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Documentul adoptat de Parlament fusese atacat de PNL si USR la Curtea Constitutionala pe 31…

- Primarul Timișoarei a incercat sa minimalizeze documentul prezentat in exclusivitate de PRESSALERT.ro care dovedește ca Nicolae Robu a fost cel care, de unul singur, a semnat documentul prin care a incredințat unei alte firme, Eurodraft SRL, fara nicio alta procedura de achiziție, modificarea unor documente…