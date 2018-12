Avem o dezvoltare digitală record, dar statul are planuri doar privind stâlpii Romania este una dintre țarile europene cu cea mai mare dezvoltare digitala in ultimii ani. Iar aceasta ne-ar putea ajuta sa o ducem mai bine, arata un raport european, care vorbește despre un PIB mai mare cu peste 40 de miliarde de lei. Digitalizarea ar putea fi și o rezolvare pentru criza forței de muncă: unele joburi vor fi înlocuite cu maşini și vor apărea noi meserii, care necesită competențe digitale. Problema este că tot mai mulți tineri cu studii superioare pleacă în alte țări. Cu deja celebrele hub-uri IT din… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

