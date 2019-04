Avem in constinuare printre cele mai scazute costuri din UE cu mana de lucru In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat.



La fel ca si in 2017, Bulgaria si Romania au fost si anul trecut statele membre UE cu cele mai scazute costuri orare cu mana de lucru, 5,4 euro respectiv 6,9 euro, in crestere fata de 2017 cand costul orar cu mana de lucru a fost de 4,9 euro in Bulgaria si de 6,2 euro in Romania. La polul opus, statele membre cu cele mai ridicate costuri orare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

