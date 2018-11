Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, Bucurestiul a ajuns sa fie punctul rosu al Europei. Slaba implicare a autoritatilor si lipsa masurilor de prevenire fac din acest oras capitala europeana cu cele mai mari probleme legate de riscul seismic, arata datele publicate in raportul Ordinului Arhitectilor din Romania, citat de Gandul,…

- In 2018, Bucurestiul a ajuns sa fie punctul rosu al Europei. Slaba implicare a autoritatilor si lipsa masurilor de prevenire fac din acest oras capitala europeana cu cele mai mari probleme legate de riscul seismic, arata datele publicate in raportul Ordinului Arhitectilor din Romania,citat de Gandul.

- Fulgy, fiul Clejanilor, a intrat zilele trecute intr-un conflict verbal cu o vanzatoare a unui magazin de parfumuri din Capitala. Deoarece Fulgy a devenit agresiv fața de femeie, firma de paza a intervenit prompt. "A aprins bricheta de mai multe ori și a amenințat ca va da foc magazinului.…

- Bucureștiul devine capitala judoului mondial! Este un moment-cheie pentru sportul romanesc, iar astazi a fost semnat un protocol tripartit intre Federația Europeana de Judo, Primaria Capitalei și Federația Romana de Judo. In luna decembrie a acestui an, Bucureștiul va gazdui doua competiții foarte importante…

- Conform studiilor, Bucureștiul este cel mai aglomerat oraș din Europa din punct de vedere al traficului al cincilea la nivel global. Odata ce sezonul estival s-a incheiat, drumurile din Capitala au devenit, fara sa exageram, adevarate parcari. Inclusiv Simona Halep a simțit, pe propria-i piele, ce inseamna…

- Marcel Toader a recunoscut ca are o noua iubita, insa detaliile despre modul in care a cunoscut-o a șocat pe toata lumea. Totul s-a intamplat in timpul casniciei cu fosta soție. Afaceristul a fost vazut alaturi de o blondina frumoasa, insa nu in Capitala sau pe litoral, in vreun club de fițe, așa cum…

- Citeste si: Radiografia retailului local. Daca se mentine ritmul, comertul cu amanuntul va sari de 200 de miliarde de lei in 2018, pentru prima data in istorie Cei mai importanti cinci jucatori controleaza impreuna mai putin de un sfert din totalul retailului alimentar de peste 30 mld. euro Un mall…