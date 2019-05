Stiri pe aceeasi tema

- Lumea showbizului este in doliu dupa ce designerul Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un cumplit accident de mașina. Acum, tot mai multe detalii șocante ies la iveala despre acest caz și mulți incearca sa faca lumina daca a fost vorba despre un accident sau despre un omor!

- Trei tineri au fost arestati in Iasi, dupa ce au fost prinsi comercializand droguri. Theodor Ungur, Catalin Grozavu si Teodor Bors ar fi furnizat stupefiante in Iasi, Bacau si Constanta. De asemenea, cei trei ar fi vandut droguri si in cadrul festivalului Sunwaves, acolo unde a petrecut Razvan Ciobanu,…

- Lumea showbizului este in doliu dupa ce designerul Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un cumplit accident de mașina. Circumstantele in care s-a produs accidentul sunt inca neelucidate complet și dau liber la speculatii si teorii ale conspiratiei!

- Cunoscutul creator de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni dimineata intr-un accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, in judetul Constanta, se afla la volanul unui Range Rover, o masina care la testele de siguranta obtine calificative maxime. Potrivit primelor informatii, barbatul…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, dupa ce masina pe care o conducea pe DJ 226, intre localitatile Navodari si Sacele, a parasit carosabilul si a intrat in mai multi copaci, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, soferul a rulat cu autoturismul…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, la varsta de 43 de ani. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru creatorul de moda și a fost nevoit sa constate decesul. Razvan Ciobanu nu era o prezența foarte activa pe rețelele de socializare,…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni la iesirea din municipiul Carei spre Oradea, in total fiind implicate patru autoturisme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare."Ajunsi la fata locului, s-a constatat ca in accident au fost…