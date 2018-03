Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat, in emisiunea Anei Maria Roman, primul document care arata cu funcționeaza Statul Paralel. Protocolul este semnat de nume mari din justiție, printre care și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Mult asteptatul interviu cu sereistul fugit din tara, Sebi Ghita este de o penibilitate maxima. Ramolitul de Ion Cristoiu rade ca un miel prost si pune intrebari a la Gaga gen ce muzica ascultau la chef Laura Codruta Kovesi cu familia Ghita. Voi chiar va bateti joc de noi, de telespectatorii care au…

- Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Eu cred ca evaluarea ambasadorilor romani e un proces absolut normal, trebuia facut de multa vreme. Cred ca, formal, MAE face o evaluare a ambasadorilor. In rest, ambasadorii se numesc și sunt revocați de catre președintele Romaniei. Sigur ca trebuie propuși…

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat la Digi24 declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, care spunea ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat ca Dragnea ar fi dorit și el o funcție in acel executiv…

- "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul Ponta.In ceea ce priveste acuzatiile aduse de Victor Ponta, el a afirmat: "Ii las sa se afunde si mai mult". Citeste si: Victor…

- Fostul presedinte PNL Crin Antonescu a afirmat miercuri ca nu are de unde sa stie daca fostul premier Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor Guvernului impreuna cu seful SRI de la acea vreme George Maior, dar a marturisit ca, la momentul respectiv, a fost surprins de faptul ca pentru functia…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Fostul șef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a dezvaluit, duminica seara, la B1tv, ca a facut parte din asa zisul ”Stat Paralel”. Reamintim ca Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit zilele trecute la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de…

- Invitat in emisiunea Subiectiv de la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorocivi, a declarat și care este situația lui Liviu Dragnea in partid. Intrebat daca Liviu Dragnea trebuie sa-și puna mandatul la bataie, Eugen Teodorovici a declarat ca nu se pune astfel problema. „Nu se…

- Presedintele Iohannis, la bilantul DNA: Suntem departe de o revocare, tot mai departe DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va…

- Kovesi prezinta bilantul DNA, in lipsa ministrului Justitiei, dar in prezenta presedintelui DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. Toader a anuntat…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca tot spectacolul cu revocarea Laurei Codruța Kovesi este o farsa. Ponta susține ca totul este facut de Liviu Dragnea pentru a da carne de tun televiziunilor de casa, dar și pentru ca electoratul PSD sa nu iși dea seama de eșecul guvernarii.”Mi se pare…

- Raportul intocmit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns vineri, la ora 16.00, la Consiliul Superior al Magistraturii, la scurt timp dupa ce documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului. Reprezentanti ai CSM au anuntat ca documentul a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ,…

- Solicitarea revocarii din functie a procurorului-sef al DNA a fost formulata in baza unui raport care cuprinde 20 de puncte critice la adresa Laurei Codruta Kovesi. Documentul este contestat de specialisti din sistem si de o parte din societatea civila, care iese in strada pentru a o sustine.

- (Dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial) Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca raportul Inspectiei Judiciare privind cercetarea disciplinara a Laurei Codruta Kovesi, publicat in sustinerea celui de revocare, este finalizat si nu are caracter confidential. Toader precizeaza…

- 135 de procurori din cadrul DNA au semnat o scrisoare catre CSM, in care cer sa le fie aparata reputatia profesionala si condamna demersul ministrului Tudorel Toader.Redam mai jos textul integral:Noi, procurorii din D.N.A, am decis sa initiem o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei…

- Iata replicile dintre cei doi: Ingrid Mocanu: Asta ar fi soluția și asta ar fi discursul pe care ar fi trebuit sa-l aveți: ”Nu respecta Constituția, nu merita sa ramana in funcții publice” Șerban Nicolae: Asta am spus, dar una-i una, alta-i alta. Ingrid Mocanu: Va rog s-o spuneți! …

- Premierul Viorica Dancila a fost invitata joi seara in emisiunea "Sinteza zilei" de la Antena 3, unde a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor

- Viorica Dancila e prima femeie ajunsa prim-ministru in istoria Romaniei! Plecata de la Bruxelles, unde era europarlamentar, Dancila, șefa femeilor din PSD, a recunoscut, joi seara, la Antena 3, ca nu și-a propus sa ajunga la Palatul Victoria.Ea s-a declarat afectata de atacurile lansate la…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Laura Codruta Kovesi ar trebui sa isi dea demisia de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a afirmat luni vicepremierul Paul Stanescu, la sediul central al PSD. „Dupa ceea ce am vazut aseara la televizor, eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a afirmat, duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. „Trebuia desemnat la un moment dat premierul Romaniei. Era vehiculat numele unui fost…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a negat intr-o declaratie pentru Ziare.com ca ar fi cerut urgentarea dosarului unui fost ministru care urma sa ajunga premier, asa cum a sustinut “inculpata” Mihaiela Moraru Iorga, adaugand ca nu a facut presiuni sau acte de imixtiune in activitatea vreunui procuror, iar…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. ,,Induiosatoare, daca…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost intrebat intr-o emisiune televizata daca va discuta cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii. Ministrul de Finanțe a raspuns ca va avea o discuție informala cu acesta, care poate avea loc și la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie…

- Valentin Popa, ministrul Educației, a demarat concedierile in ministerul pe care il pastorește, fiind vizate inițial persoanele detașate, au declarat surse din domeniu pentru Libertatea. Sindicatele se tem ca statul va incepe concedieri colective deoarece fondurile de salarii nu mai ajung. Anunțurile…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor, renunța la schema de minimis pentru firmele din domeniul IT, pregatita de fostul guvern pentru a preveni reducerea veniturilor programatorilor dupa transferul contribuțiilor sociale la angajat. In schimb, acesta pregatește o ordonanța de urgența cu un…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Numarul rectorilor de universitati din intreaga tara care sprijina nominalizarea lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei Nationale a ajuns duminica la 45, dupa ce inca 15 au semnat scrisoarea deschisa de sustinere a acestuia in functia respectiva, document care sambata avea 30 de semnatari.Potrivit…

- Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educatiei, dar si vice PSD, a dezvaluit, al Antena 3, ca a trecut prin momente dificile, atunci cand a fost cerceratata de DNA. Politicianei i-au dat chiar lacrimile cand si-a amintit cum i-au spus unii, pe la spate.A

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Decretul de desemnare a Vioricai Dancila drept candidat la functia de prim-ministru, publicat in Monitorul Oficial, nu contine numele complet al acesteia, adica Vasilica Viorica Dancila. Totusi, procedura prin care propunerea PSD va fi validata pentru functia de prim-ministru, iar functia sa recunoscuta,…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la...

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro: ,,Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni…

- Premierul Mihai Tudose a participat la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3. Dupa interviul cu premierul a urmat emisiunea lui Mircea Badea, ”In gura presei”, iar moderatorul Antena 3 a lansat atacuri dure la adresa premierului. Badea i-a aplicat lui Mihai Tudose eticheta de…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit in cadrul unei emisiuni la Antena 3 si despre activitatea Guvernului, dar si despre restructurarea acestuia."Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetatenii. Noi ne am indeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am marit salariile, pensiile, am inceput anul…

- Fostul ministru al Finantelor, Veaceslav Negruta, expert Transparency International-Moldova, sustine ca raportul Kroll lasa de inteles ca nu doar „grupul Sor” este parte, ci ca rolul lui in realizarea acestei spalatorii si a acestei inginerii financiare este unul important. De cealalta parte, actualul…