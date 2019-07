Avem confirmarea! MELEȘCANU va fi schimbat Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat duminica seara, la Antena 3, ca ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, pleaca din guvernul condus de Viorica Dancila. „Maine (azi, n.r.) vom valida inlocuirea ministrului de externe. Știm amandoi cat de greu este sa te lupți cu percepția publica”, a spus președintele Senatului. El susține ca nu știe cine va fi persoana care vine in locul lui Teodor Meleșcanu la conducerea MAE. „Eu nu voi fi prezent, pentru ca sunt in concediu. Colegii mei vor hotari care e cea mai buna soluție. Avem cateva nume de candidați. Colegii mei vor alege cea mai buna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

