- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe, care a murit luni, la varsta de 56 de ani, va fi depus vineri la Galeria Mobius din strada Mendeleev D.I. nr 2, sector 1, Bucuresti, potrivit unui anunt publicat pe pagina sa de Facebook.Citeste si: Noi dezvaluiri despre presupusa scrisoare…

- Vestea ca indragitul om de radio și de televiziune Andrei Gheorghe a murit s-a raspandit rapit pe rețelele de socializare și i-a intristat pe mulți internauți, care au redistribuit o postare de acum cateva luni a lui Andrei, in care acesta vorbea dezamagit despre Romania. Cuvintele au fost scrise de…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viata la 56 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Cauzele concrete ale decesului inca nu au fost elucidate, presupunerile inclinand catre infarct, insa se așteapta și raportul toxicologic care va fi gata in decursul acestei saptamani. Andrei Gheorghe, cunoscutul…

- Familia regretatului jurnalist a anunțat ca trupul neinsuflețit al acestuia va fi incinerat, respectandu-i-se astfel dorința. Fosta soție a realizatorului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, Petruța Gheorghe, a anunțat ca trupul neinsuflețit al jurnalistului va fi incinerat sambata dimineața, la…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, iar anunțul a fost facut de familia sa pe pagina oficiala de Facebook. De asemenea, aceștia au transmis locul și ziua in care cei care-și doresc pot veni sa-i depuna un ultim omagiu omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe și-a manifestat in repetate randuri dorința…

- Dispariția tragica a lui Andrei Gheorghe i-a luat prin surprindere pe romani. Mii de oameni au lasat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Andrei Gheorghe, dupa ce s-a aflat ca jurnalistul a murit."La ce ma gandesc? Ca sunt trista....pai cum Andrei Gheorghe ?Logica…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- Anunțul facut de fiica lui Andrei Gheorghe, dupa moartea tatalui ei. Anastasia Gheorghe face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Fiica regretatului jurnalist Andrei Gheorghe acuza ca exista o goana dupa senzațional, dupa ce in media au aparut imagini cu Andrei Gheorghe decedat,…

- Mesajul fostei soții a lui Andrei Gheorghe, dupa moartea realizatorului radio. Psihoterapeutul Petruța Gheorghe a scris ca Andrei Gheorghe „nu s-a temut sa fie liber” și ca a plecat „ca o explozie”. Petruța Gheorghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a scris un mesaj emoționant dupa moartea jurnalistului.…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational. Redam mesajul integral "Acesta este un apel catre…

- Realizatorul TV Dan Negru a postat un mesaj dur dupa moartea prietenului sau, jurnalistul Andrei Gheorghe.Acesta a vorbit despre ipocrizia breslei de jurnalist, blamându-i pe cei care îl omagiaza acum pe Andrei Gheorghe, dar multa vreme l-au ignorat.”E ipocrita…

- Familia lui Andrei Gheorghe a ajuns la IML, puțin dupa ora pranzului, marți 20 martie. Vizibil distruse de durere, cele mai importante femei din viața omului de radio nu și-au putut ridica privirea din pamant. Dupa mai bine de trei ore, medicii legiști de la Serviciul de Medicina legala Ilfov care au…

- Colaborarea controversata dintre Andrei Gheorghe și Paraziții, despre care nu foarte multa lume știe. “Dreptul la replica” a creat isterie in muzica hip-hop din Romania. A fost un apreciat om de radio si tv, dar nu foarte muta lume isi mai aminteste ca s-a implicat si in muzica hip-hop din Romania.…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a venit ca un traznet in seara de 19 martie. Din primele cercetari se pare ca jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore inainte sa fie gasit, in baia casei sale. Cațiva cunoscuți ai fostului realizator au povestit ca Andrei iși schimbase…

- Prietenii lui Andrei Gheorghe au postat sute de mesaje pe pagina regretatului jurnalist, scrie spynews.ro. "Mult timp am vorbit numai pe Facebook, prin vara am inceput sa interactionam mai mult.... iesisem la deschiderea unei carciumi cu el acum vreo 2 luni si bause apa plata, ceea ce nu ii statea…

- Actrita Nuami Dinescu a scris pe Facebook ca multe persoane o sa spuna cat de talentat era Andrei Gheorghe, decedat luni noapte, insa atunci cand acesta a avut nevoie, nu si-a gasit loc "in niciun post de radio".

- Nascut in orasul Lipetk din Rusia, Andrei Gheorghe a fost printre cele mai sonore nume ale radioului și televiziunii din Romania. Moartea lui prematura, la 56 de ani, a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara la varsta de 56 de ani. Vestea a picat ca un trasnet pentru colegii de breasla. Andreea Berecleanu a vorbit in emisiunea „Sinteza Zilei” despre dispariția jurnalistului Andrei Gheorghe. Cei doi au lucrat impreuna și au fost la un…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Mesajele de condoleante curg incontinuu de la aflarea cumplitei vesti a mortii indragitului om de radio si televiziune, Andrei Gheorghe.Atat admiratori cat si fosti colegi ai jurnalistului au lasat mesaje pe pagina de Facebook. Redam cateva dintre ele:Sunt oameni ce lasa impresia ca or sa fie acolo…

- Pe pagina personal de Facebook, Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și TV din Romania, a povestit cu lux de amanunte momentul cand doi taximetrist au fost amendati de politia romana.

- Sora legendarului actor Toma Caragiu a incetat din viața. Anunțul dispariției Getei Caragiu a fost facut de Societatea de Cultura Macedo-Romana, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook. Toma Caragiu a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie pe care i-a avut Romania . Toma Caragiu s-a…

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Udrea, dupa exmatricularea de la UBB Cluj: Nu am acum starea de spirit pentru a studia temeinic teologia Elena Udrea a precizat joi ca nu a terminat cursurile de master in Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala pe care le urma la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai"…

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, a aflat cu stupoare despre moartea unuia dintre foștii ei iubiți. Cantareața Simona Florescu a fost casatorita cu legendarul actor ion Dichiseanu, impreuna cu care are o fata, Ioana. La sfarșitul anului 2008, la scurt timp dupa separarea de Ion…

- Benone Sinulescu a afirmat ca se simte vinovat de moartea uneia dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania, interpreta de muzica populara Ileana Sararoiu. Ileana Sararoiu a fost una dintre cele mai frumoase voci de pe scena muzicala din Romania. Interpreta de muzica populara a fost considerata…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale.Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- Filosoful Mihai Sora a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook dupa moartea lui Neagu Djuvara . Neagu Djuvara a murit joi la varsta de 101 de ani. Filozoful Mihai Sora, coleg de generatie cu acesta, amandoi fiind nascuti in 1917, a avut o postare pe Facebook, lasand in maintirea acestuia…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- In toata Romania, conform ministrului Educației, sunt 2.418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Ministrul a prezentat și o statistica, iar Timișul are 29 de unitați de invațamant cu WC-ul in curte, conform documentului postat de Liviu Pop pe pagina sa de Facebook. Sunt…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spus, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret și tristețe am aflat vestea decesului…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Aleksandra Julia traiește de 24 de ani in Romania, dar nu este cetațean roman, tanara neputand astfel sa se casatoreasca sau sa se angajeze – pe scurt, sa duca o viața normala, precum a altora. Aleksandra Julia are 24 de ani și traiește in județul Gorj de la varsta de doua luni, impreuna cu tatal sau.…

- Perchezitii in Teleorman si alte judete – Vizate: sedii de firme si domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in Eveniment / La sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, din Bucuresti si sase judete, politistii din Olt efectueaza, marti, 16 ianuarie…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Bunuri de peste 237.000 lei, susceptibile a fi contrafacute, confiscate de politistii de frontiera in Eveniment / Politistii de frontiera teleormaneni au descoperit articole de incalțaminte, despre care exista indicii ca ar fi contrafacute si pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca,…

- Sergiu Curca, un interpret de muzica populara in varsta de 22 de ani, s-a sinucis, el fiind gasit astazi spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, informeaza Mediafax. “Tanarul s-a sinucis, nu exista alte suspiciuni. Politistii se afla la fata locului pentru a face cercetari”, au transmis…

- Socaciu, despre medicul Mihai Lucan: Nu e vorba de niciun tratament preferential Cantaretul Victor Socaciu reactioneaza dupa afirmatiile fostului ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care a spus, marti, intr-o postare pe Facebook, ca mai multe persoane influente ar fi beneficiat de serviciile…

- „Am facut o analiza la domnul profesor Lucan si dupa cateva luni am fost chemat pentru ca se ivise ocazia transplantului si s-a constatat ca era o foarte buna compatibilitate. Ca atare, am fost operat. Asta e tot. Nu e vorba de niciun tratament preferential. Domnul ex-ministru ar trebui sa aiba si…

- Poliția Romana a decis sa-i atenționeze pe romani cu privire la cine le trece pragul de sarbatori, intr-un mod original, in versuri. Pe pagina de Facebook a Poliției Romane apare scrisa in versuri o povața pentru cei care le deschid ușa persoanelor straine: Ast’ „Moș” n-a lasat in urma/Vreun cadou,…