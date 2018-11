Avem cele mai mari rezerve de aur din Europa. De ce nu profităm de ele? Nu degeaba spunea poetul asa, pentru ca in Muntii Apuseni se gasesc cele mai mari rezerve de aur din Europa, ceea ce confirma faptul ca Romania "a stat" de milenii pe mine de aur. In mod absurd si paradoxal, desi nu ne putem plange de bogatia pamantului nostru stramosesc, suntem un popor sarac printre mai marii Europei.Aceasta realitate crunta face loc unei intrebari care nu ne da pace: oare unde ar fi fost Romania astazi daca si-ar fi putut folosi in interes propriu resursele de aur de care dispune? Aurul dacic de care am auzit in istorie nu este doar o notiune abstracta. Acesta chiar a existat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

