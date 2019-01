Avem cel mai SCUMP curent din Europa! Imaginea care nu are nevoie de prea multe comentarii o puteti vedea mai jos, si este extrasa de pe site-ul Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrica si Gaze (OPCOM). Ea prezinta media aritmetica zilnica a preturilor de tranzactionare pe pietele din Europa. Dupa cum se vede, incepand din data de 7 ianuarie, deci de o saptamana, pe piata spot de la Bucuresti (piata pentru ziua urmatoare-PZU), marcata cu maroniu pegrafic, se inregistreaza cele mai mari preturi din Europa. De altfel, preturile de la noi bat record dupa record. Pretul energiei livrate maine, la ora 18.00, este de 630… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

