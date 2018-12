Avem cel mai mare deficit bugetar din ultimii 7 ani. Statul se împrumută, noi vom plăti Pe final de an, vestile din economie sunt tot mai proaste. Statul a ajuns la cel mai mare deficit bugetar din ultimii sapte ani. In primele zece luni din an a cheltuit cu 21 de miliarde de lei mai mult decat a incasat. Golul e acoperit din împrumuturi făcute de stat care vor fi plătite de toţi românii, prin taxe şi impozite, într-o ţară în care şapte milioane de oameni sunt în pragul sărăciei. Pentru a acoperi deficitul bugetar, cu alte cuvinte cheltuielile ce nu pot fi acoperite din taxe şi impozite,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

