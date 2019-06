Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare a fost vizitat, vineri dimineața, de catre mama la Penitenciarul Rahova, unde este incarcerat. Gabriela Victoria Mazare a precizat ca fostul primar al Constanței ar putea ca de saptamana viitoare sa munceasca in inchisoare, unde exista mai multe secții de reparații auto sau o tamplarie.…

- Mama fostului primar al Constantei a facut declaratii despre nunta fiului sau din Penitenciarul Rahova. Mama fostului edil a spus ca nu stie inca cine vor fi nasii iar meniul si bautura de la nunta nu vor exista.Vine spre sfarsitul lunii. Asta cu rochia, cu inelele e in sarcina lui Mihai, fratele lui.…

- Mama lui Radu Mazare e extrem de bucuroasa ca fiul ei se insoara, chiar daca nunta care va avea loc la Penitenciarul Rahova nu va fi așa cum a visat de ani buni.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total la adresa lui Klaus Iohannis: 'Romania are la Cotroceni un trantor solemn,…

- Mihai Mazare, fratele lui Radu Mazare, a dezvaluit cand va avea loc nunta fostului primar al Constanței cu iubita lui, Roxana, divulgand și alte detalii despre nunta ce va avea loc la Penitenciarul Rahova.

- Radu Mazare si-a cerut in casatorie iubita si urmeaza sa se casatoreasca in penitenciar luna viitoare, de ziualui, a anuntat Mihai, fratele fostului edil al Constantei. Mazare si-a cerut iubita prin telefon si, la ceremonie, va purta acelasi costum pe care-l poarta in fata instantei.

- Radu Mazare are de executat o pedeapsa de 9 ani si 10 luni de inchisoare. In urma cu o saptamana a fost adus in Romania din Madagascar, tara in care fugise la finalul lunii decembrie 2017 si unde ceruse azil politic. Pentru trei saptamani, fostul primar al Constantei va fi inchis la Penitenciarul Rahova.…

- Radu Mazare și-a petrecut prima noapte in spatele gratiilor, la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost extradat din Madagascar. Fostul primar la Constanței, condamnat la noua ani de inchisoare, urmeaza sa fie prezentat instanței in alte patru dosare in care este acuzat de corupție. Pana atunci, Radu Mazare…

- Poliția Romana a sesizat Curtea de Apel București, cu privire la arestarea lui Radu Mazare in Madagascar, instanța urmand sa analizeze daca sunt intrunite condițiile extradarii.Ulterior, Curtea va informa Ministerul Justiției, care va cere autoritaților din Madagascar extradarea fostului edil.…