Avea tenul distrus de acnee, dar acum e una dintre cele mai sexy femei din lume. Cum arata  in prezent AnnaLynne McCord

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Barbatul din Morteni care ameninta ca arunca femei in fata metroului a fost internat la Psihiatrie, potrivit unui anunt al Politiei. Barbatul a fost retinut de Politie acum doua zile...

- Implinirea a 166 de ani de la nasterea preotului dr. Vasile Lucaciu a fost marcata azi, 21 ianuarie, la casa memoriala din comuna Apa. Prefectul județului Satu Mare, Darius Filip a participat la manifestarile dedicate comemorarii marelui patriot Vasile Lucaciu. Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului…

- Un incident soldat cu distrugerea totala a unui autoturism Dacia Logan s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, mașina a luat foc in mers. Din fericire, cei doi pasageri, ambii din Sibiu, au reusit sa se salveze la timp și nu au fost raniți. Pompierii au intervenit…

- La 9 ani de la moartea lui Grigore Vieru, e multa liniște in scuraul ce-i poarta numele din centrul orașului Ungheni. Zapada a pus stapanire peste tot și nici macar o urma spre bustul poetului. Acoperit de nea, sta in singuratate. Sa fi venit macar cineva cu o floare… Sau macar cațiva copilași – la…

- Un tanar care se autointituleaza „Colonelu Morteni” a scris un mesaj pe Facebook, in care a amenintat ca va arunca mai multe femei in fata metroului. Barbatul a postat un clip video live postat pe reteaua de socializare, in care a facut anuntul, iar ulterior, pe contul de Facebook al barbatului a aparut…

- Incident grav in zona Izvorul Negru din Moisei. Un autoturism de lux a fost gasit de proprietar pur si simplu distrus. Conform informatiilor noastre se pare ca autoturismul Audi a fost distrus cu TOPORUL de persoane necunoscute. Masina ar apartine unui borsean, Vasile T. Politia a deschis o ancheta…

- Rovinietele pentru vehiculele de transport marfa de peste 3,5 tone, valabile pentru o zi, vor creste la 12 euro, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor, informeaza AGERPRES . “Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10 a al Directivei 1999/62/CE de aplicare…

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari privind furturi din societați comerciale și din locuințe.…

- Ambarcatiunea, o barca pneumatica, transporta peste 100 de persoane, dar numai 17 dintre acestea, printre care femei, au putut fi salvate, a declarat purtatorul de cuvant al marinei, generalul Ayub Kacem. Supravietuitorii au stat mai multe ore agatati de resturile barcii pana la sosirea echipelor…

- Un vicepresedinte al Live Nation, una dintre cele mai mari companii de divertisment din lume, a fost prins in timp ce filma la metrou femei pe sub fusta cu ajutorul unui stilou cu camera. Pe mediile de stocare ale lui Andrew Macrae, in varsta de 43 de ani, oamenii legii au descoperit 50.000 de astfel…

- „La data de 25 decembrie, politistii Sectiei 4 au fost sesizati despre faptul ca o persoana ar fi provocat distrugerea unui autoturism parcat pe bulevardul C.A. Rosetti, din municipiul Iasi. Politistii au identificat persoana banuita de comiterea faptei, respectiv un tanar de 28 de ani, din municipiul…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters. Puigdemont, care a condus…

- Patru hoți din buzunare au fost prinși de polițiștii locali in zona Pieței 700, dupa ce oamenii legii au fost anunțați de cațiva timișoreni ca aceștia au furat portofelul unei femei care cobora dintr-un tramvai. Polițiștii i-au identificat rapid pe hoți. Este vorba de trei femei și un barbat – doua…

- Prezent de mai mulți ani in pricipalele orașe ale țarii, ANNA CORI, magazinul de incalțaminte și marochinarie preferat de romani, a inaugurat pe 7 decembrie o noua unitate in Shopping City Mall Ramnicu Valcea.

- Autoritatile germane din sfera securitatii au identificat cateva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, existand suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei.

- Cazul infiorator petrecut marti seara, la metrou, in Bucuresti, a socat o tara intreaga. O fata de 25 de ani a murit lovita de metrou in statia Dristor 1, iar informatiile anchetatorilor si imaginile surprinse de camerele de supraveghere indica faptul ca a fost impinsa.

- Toata rabdarea are o limita! O mama s-a suparat pe copii sai si a distrus telefoanele lor pentru ca acestia petreceau prea mult timp pe retelele de socializare.Astfel, infuriata femeia a luat o pusca si in doar cateva clipe a nimicit telefoanele mobile ale copiilor sai.

- Aflati ofertele avantajoase puse la dispozitie de catre CEZ Vanzare, accesand direct website-ul, aici. Sute de ieseni si companii din diferite domenii de activitate, precum: medical, transporturi, servicii, productie, constructii sau comert, au ales parteneriatul cu noul jucator de pe piata ieseana.…

- Cel mai distructiv incendiu de vegetatie din sudul Californiei s-a extins semnificativ, acoperind o arie mai mare decat a orasului New York, noteaza BBC. Incendiul Thomas din Ventura si Santa Barbara a...

- Stilul de viața vegetarian este intens dezbatut de nutriționiști, dar efectele sunt foarte bune. 1. Vei slabiPersoanele care renunta la carne pot slabi pana la 5 kilograme. Pe langa asta, ei nu trebuie sa isi numere caloriile. Dieta ta bazata pe legume iti va…

- In luna Decembrie, Clubul Sportiv Combat Group Ploiesti ofera cadou doamnelor un curs de autoaparare pe durata intregii luni. Lectiile se tin la sala de wellnes de la fosta Aroma, incepand cu ora 20, in zilele de marti, miercuri si vineri. Pentru inscriere sunati la 0721466767 . …

- Protestatarii au blocat mașinile parlamentarilor din PSD - ALDE, unele mașini fiind lovite de protestatari. Codrin Ștefanescu spune ca jandarmeria nu iși face datoria și amintește de proteste impotriva lui Traian Basescu sau cele de susținere a lui Arafat cand jandarmeria a aplicat legea la sange.…

- Un camion al Ministerului de Interne a provocat luni seara un accident in apropierea Palatului Cotroceni. Doua persoane au fost ranite ușor și transportate la spital. Șoferul, angajat al Jandarmeriei, era...

- Danut Pascu, baiatul din Teleorman care a fost salvat in urma unei operatiuni-maraton a pompierilor, la aproape 11 ore dupa ce cazuse intr-un put, a participat la parada militara de Ziua Nationala la Arcul de Triumf.

- Deputatul Marius Bodea continua sa se lupte cu primarul Mihai Chirica, acuzandu-l pe acesta ca a distrus orasul prin avizarea PUZ-urilor pentru mii de blocuri. Comunicatul oficial, care include si hartile: In plin scandal legat de mafia ce guverneaza fratia PUZ-urilor din Iasi, in sedinta de Consiliu…

- Numarul rau-platnicilor din economie este in creștere, peste 670.000 de romani inregistrand in prezent restanțe la banci și IFN-uri, iar numarul lor a crescut de la o luna la alta. Conform unei analize de specialitate, remisa luni AGERPRES, peste 100.000 de datornici au fost monitorizați…

- Sectorul bancar din Europa de Est cunoaște o perioada de ascensiune in condițiile in care cheltuielile de consum au explodat, iar dobanzile incep sa creasca, informeaza Bloomberg.Dupa ce au supraviețuit unui amestec toxic provocat de dobanzi apropiate de zero, restricții impuse de autoritațile…

- La data de 20 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au identificat si depistat trei minore, din judetul Neamt, banuite de comiterea infractiunii de furt. Minorele ar fi sustras un portmoneu cu documente personale si suma de 200 de lei, apartinand unei femei de 34 de ani, din Bacau,…

- Duminica, 19 noiembrie, IPS Andrei a fost prezent in mijlocul credincioșilor din Parohia Sarata, Protopopiatul Dej. Ierarhul a fost intampinat la ora 9:30 de preoți și credincioși, iar de la ora 10:00 a oficiat, in biserica parohiala, Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie, inconjurat de un sobor de preoți…

- Un fost mafiot "pocait", care a fost prieten cu "nasul nasilor" din Mafia italiana, Toto Riina, decedat in noaptea de joi spre vineri, povesteste ca acesta era un barbat inteligent, dar deosebit de crud si ca, inainte de ascensiunea acestuia in Cosa Nostra nu erau omorati copii si femei. "Nu se omorau…

- Dupa cum se știe, statul roman a preluat, in aceasta saptamana, ansamblul conacului Bratianu - Florica („Vila Florica”) din judetul Arges, prin Ministerul Culturii si Identitatii Nationale,contractul cu proprietarii fiind deja semnat.Prezent la saptamanala conferința de presa a partidului alaturi de…

- Autoritatea de aviatie civila din capitala Yemenului, controlata de rebelii houthi, a afirmat marti ca o lovitura aeriana, atribuita sauditilor, a distrus sistemul de navigatie la aeroportul din Sanaa, ceea ce ar putea impiedica zborurile umanitare, transmite AFP.Acest anunt intervine intr-un…

- Mihail Nicolata Constanta Nicolescu, primul lider legionar de gen feminin din Romania, a fost schingiuita in beciurile Prefecturii Politiei Capitalei si apoi aruncata in crematoriu cand inca mai respira.

- In plin scandal privind citricele periculoase retrase de la vanzare de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, inspectorii sanitar-veterinari fac precizari referitoare la presupusa substanta toxica din citrice si spun ca incepand din 2016 si pana in prezent, nu au fost inregistrate depasiri…

- Alegerile regionale din Catalonia de luna viitoare vor pune capat "haosului separatist" afirma Mariano Rajoy, premierul Spaniei, cu ocazia primei sale vizite la Barcelona dupa ce Guvernul de la Madrid a suspendat autonomia regiunii. Prezent la Barcelona cu ocazia unui eveniment de campanie, Rajoy…

- Judecatorii vor decide maine daca prelungesc mandatul de arest la domiciliu pe numele lui Dorin Chirtoaca. Si asta pentru ca astazi sedinta a fost amanata. Prezent in instanta, Chirtoaca a declarat ca nu intentioneaza sa-si dea demisia in contextul in care Silvia Radu i-a ocupat locul si ca va lupta…

- Vicepresedintele PNL, senatorul Florin Citu, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca, prin modificarile aduse Codului Fiscal, costul angajatorilor cu salariul minim creste cu 10%, iar contributia la Pilonul ll de pensii nu creste proportional cu salariul brut, concluzia sa fiind ca Guvernul foloseste…

- Donut Media ne bucura din nou cu un scurt filmulet in care ne arata evolutia in timp a unui model de masina. De aceasta data, in doar doua minute, avem ocazia sa vedem istoria de 53 de ani a muscle car-ului american Ford Mustang.

- "Dupa o analiza atenta", judecatorul Martin Walsh l-a condamnat pe pensionar la doi ani de inchisoare cu suspendare, recunoscand ca decizia sa "poate fi dificil de acceptat pentru unii, respectiv membrii familiei si prietenii victimelor". "In lumina durerii lor, astfel de sentimente sunt de inteles",…

- Judecatorii noi numiti în functie ar putea avea mandat unic, valabil pâna la vârsta de pensionare. Modificarea este propusa de seful de la Justitie, Vladimir Cebotari, si va fi examinata de Guvern, transmite publika.md În prezent, conform articolului 116 din Constitutie,…

- Indicele Robor la trei luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut miercuri pâna la nivelul de 1,89%, cel mai mare din noiembrie 2014 pâna în prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a României.…

- Clienții barului Cobra, din cartierul 9 Mai, din Targu-Jiu, s-au trezit, miercuri, cu mascații in local. Luptatorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale il cautau pe Catalin Alexe Muntean, zis Honcila, un barbat de 35 de ani, din Farcașești, recidivist, acuzat de șantaj și amenințare.…

- Pentru a demostra practic acest lucru, Avocatnet.ro a analizat situația unui angajat platit, in acest moment, cu un salariu net de 3.500 de lei. Citeste si CALCULATOR SALARII 2018: Angajatii risca sa piarda un sfert din castigul net, daca angajatorii nu ajusteaza salariul brut…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, eliberat saptamana trecuta din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu, a distrus cantina unui adapost pentru copii orfani și oameni ai strazii, din Buzau. Barbatul fusese condamnat anul trecut tot pentru distrugere, iar in urma cu 17 ani a fost arestat pentru…

- Minerii raniti grav in incendiul de la Mina Uricani, in stare stabila Cei trei mineri raniti grav în incendiul de la Mina Uricani, din Valea Jiului, care au fost adusi la Bucuresti, sunt în stare grava, dar stabila. Toti sunt intubati, iar unul dintre ei cu arsuri pe 40…