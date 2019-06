Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Morosanu este din nou in centrul atenției. Dupa ce s-a scris ca celebrul luptator si sotia sa Georgiana ar fi la un pas de a-si spune adio, dupa 17 ani de iubire, sportivul a acordat cel mai sincer interviu, despre sotia sa, despre viata de familie, dar si despre greutatile din spatele succesului…

- Brigitte Pastrama a trecut rapid la fapte, la scurt timp dupa ce a devenit oficial soția lui Florin Pastrama. Bruneta a demonstrat in fața tuturor cat de mult iși iubește soțul și nu a mai ținut cont de nimic.

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Malini (judetul Suceava) a fost gasit de sotie fara suflare, in casa, dupa ce in urma cu cateva ore a fost adus acasa intr-o stare avansata de ebrietate, de unul dintre vecini.

- Dan Laurentiu Stoichicescu, membru marcant al Aliantei Liberalilor si Democratilor, Filiala Olt, trece printr-o grea incercare. Sotia sa, Monica Stoichicescu, s-a stins din viata, joi-seara, 3 mai 2019, pe patul unui spital din Bucuresti, potrivit Adevarul. Avea doar 41 ani si lasa in urma…

- Apar noi detalii in cazul austriacului de 48 de ani care s-a sinucis pe podul de la Maracineni. Soția acestuia, Geanina Heinz, crede ca acesta a comis gestul extrem in urma unei depresii ce i-a fost declanșata dupa moartea primei soții.

- Papa Francisc a reușit sa scandalizeze oameni din toate colțurile lumii dupa ce a fost surprins in timp ce se ferea de credincioșii care voiau sa-i sarute inelul. Acum, insa, reprezentanții de la Vatican au explicat de ce a facut acest gest.

- Un barbat de 34 de ani din Zarnesti, judetul Brasov, si-a injunghiat sotia si mama, apoi a vrut sa dea foc casei. Ulterior, s-a taiat in zona gatului, dar medicii au ajuns la fata locului si acorda ingrijiri atat victimelor, cat si agresorului, potrivit news.ro.”In jurul orei 07.49, in Zarnesti,…

- Un barbat si sotia lui au aruncat in aer un bancomat, la Arad, si au furat 100.000 de euro. Cei doi au incercat sa dea lovitura si la Timisoara, iar in casa lor politistii au gasit un adevarat arsenal. Un barbat si o femeie au fost retinuti de politisti intrucat ar fi furat bani dintr-un […] The post…