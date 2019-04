Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de Frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea - I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit la control, sambata dimineața, un cetațean roman care conducea o autoutilitara Mercedes pe care se afla un autoturism marca BMW. Ulterior, omenii legi au depistat ca mașina figura in bazele…

- Anca, care pe Facebook este gasita ca ”Anca Si Piticii”, a fost batuta de un grup de zece tineri. Motivul este ca tinerii au crezut ca Anca este din Polonia. Anca a fost pusa la pamant și batuta de grupul de tineri in timp ce copiii sai erau in casa și dormeau. Femeia mersese sa ia cateva…

- Cazul a fost mediatizat pe pagina de Facebook a grupului "Romani in Londra – UK" și a starnit nenumarate controverse. Cel care a postat mesajul scrie ca poliția engleza a facut un apel din care reiese ca ar trebui anunțate autoritațile de fiecare daca cand cineva observa un rezident in UK care circula…

- Copila de 13 ani, aproape paralizata, abuzata si lasata gravida de iubitul mamei?! Pare un scenariu cumplit, rupt din filmele horror. Un destin... schigiuit! La 13 ani, fetița ar spune ca parintele pruncului pe l-a nascut prematur i-ar fi fost ca un tata. Un tata cu... porniri diabolice, pare-se.

- O mama a pierdut custodia celor trei fete ale sale dupa ce a fost filmata in timp ce o lovea cu brutalitate pe cea mai mica dintre ele. Daniela Galarza și-a pierdut controlul in momentul in care fiica...

- HOROSCOP BERBEC Intre 26 și 27 ianuarie dimineața, posibil disconfort relațional: dialoguri aprinse, provocari verbale, situații dezavantajoase in care un nativ este constrans sa acționeze. Intre 27 ianuarie, dupa ora 9:31, și 29 ianuarie dupa-amiaza, unele persoane pot intra la banuieli vazand ca…

- Polițiștii il cauta pe individul care era administratorul adapostului ilegal de caini Rainbow Shelter din Prejmer, unde au fost gasiti zeci de catei morti sau pe cale sa moara de foame si de sete , nu este de gasit. Pe site-urile de socializare au fost postate zeci de mesaje de revolta dupa apariia…

- Eforturile din ultimul timp, am putea spune chiar disperate, ale Theresei May nu au fost în masura sa-i faca pe deputații britanici sa dea dovada de clemența și sa susțina planul pregatit în cadrul celor mai anevoioase negocieri cu Bruxelles-ul, scrie comentatorul politic Irina Alksnis…