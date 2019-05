E clar, Barcelonei nu ii prieste ziua de 7 mai. Cel putin, nu cand are meci in Liga Campionilor. Acum 33 de ani, Steaua ii „fura” de sub nas Cupa, iar saptamana asta Liverpool i-a aplicat o corectie pentru care, in unele state, se da pedeapsa cu executare. A fost viol pe Anfield, cu Messi, […] Avea dreptate Daea: cormoranii chiar sunt periculosi! is a post from: Ziarul National