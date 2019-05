Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat a povestit cum a inceput povestea de dragoste dintre ea și Florin pastrama, pe care l-a cunoscut la show-ul Ferma, de la Pro TV. Brigitte Sfat a fost eliminata de la emisiunea Ferma, in urmsa duelului cu Otniela Sandu. Dupa ce a ieșit din concurs, Brigitte Sfat a acordat un interviu…

- Cu doua luni in urma, Betty Salam si sotul ei isi botezau baietelul si se bucurau de o petrecere de zile mari. Iar acum… Fiica si ginerele ”Regelui manelelor” sunt acuzati ca s-ar fi sustras de la plata mega-botezului organizat la Palatul Stirbey din Capitala! In luna martie a acestui an, Betty Salam…

- Shane O’Brien, un criminal din Marea Britanie ce a fost extradat din Romania este pus sub acuzații grave. Se pare ca barbatul a ajuns pe mana oamenilor legii, dupa ce i-ar fi taiat gatul unui barbat.

- Un șofer de TIR din Romania se uita la un program de televiziune pe telefonul mobil cu cateva clipe inainte sa omoare o tanara de 21 de ani din Marea Britanie, dupa ce a lovit cu camionul mașina in care se...

- Sunt surori și amandoua impart aceeași pasiune: muzica. Theo Rose și Raluca Burcea, pentru ca despre ele este vorba, sunt cele mai bune prietene, se sprijina reciproc și sunt de nedesparțit.

- De ceva vreme, Carmen Simionescu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Bogdan Caplescu. Mai mult, cei urmeaza chiar sa devina parinți, iar fiica lui Adrian Minune a rupt tacerea in legatura cu mult speculata sa viața personala.

- Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat ca a provocat un incendiu intr-un apartament din municipiul Buzau, in urma caruia prietena sa a fost gasita carbonizata, a fost retinut, sambata, sub acuzatia de omor calificat. Potrivit unor surse judiciare, tanarul ar fi marturisit ca s-a certat cu prietena…

- Insoțit de un prieten, un roman a decis sa-și serbeze ziua de naștere violand o femeie. Acesta era menit sa fie cadoul pentru „fericita” ocazie. Protagoniștii sunt Claudiu Ivașcu (23) și Nicolae Mihai...