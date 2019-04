Stiri pe aceeasi tema

- Termocentrala Mintia, singura din regiunea de nord-vest a Romaniei, se confrunta cu o situație critica. Stocurile de carbune sunt la minimul istoric. In cursul zilei de ieri, termocentrala avea stocuri de 30 de tone de carbune, total insuficiente in condițiile in care pentru a funcționa sunt necesare…

- Joi, 28 martie, la mina Vulcan din Valea Jiului, un muncitor a fost prins intr-o surpare produsa la un siloz de carbune. Barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost adus la Spitalul de Urgenta din Petrosani in coma profunda, medicii urmand sa decida daca va fi nevoie sa il trimita la o clinica. Complexul…

- ina Lonea va fi inchisa in 2020 iar exploatarea miniera Lupeni in 2021. Tradiția mineritului in vale se dilueaza și mai mult, ținand cont ca inainte de 1990 existau 15 mine și peste 90.000 de angajați. Complexul Energetic Hunedoara va mai exploata doar doua mine: Livezeni și Vulcan. Lonea și Lupeni…

- Guvernul a aprobat proiectul de finanțare acordat Spitalului Universitar de Urgența pentru dotarea blocului operator central. Guvernul a aprobat o HG privind finanțarea proiectului de investiții a Spitalului...

- Complexul Energetic Hunedoara aloca milioane de lei pentru paza obiectivelor miniere. Societatea energetica a demarat doua licitații distincte pentru paza minelor Lonea, Vulcan, Lupeni, Livezeni, dar și pentru sucursala Prestserv. CEH aloca intre 1.559.933 și 2.324.943 pentru cele doua contracte.…

- Prețul carbunelui din import este mai mic, raportat la eficiența sa energetica, la conținutul lui caloric. Potrivit Agerpres, singura problema ar fi ca acest tip de carbune din Indonezia are o umiditate mai mare decat cel din Valea Jiului. Termocentrala Mintia urmarește sa aduca din Indonezia carbune…

- Firma ACM Gorj SRL va fi bine platita de Complexul Energetic Hunedoara S.A., societate care va derula incepand din acest an lucrari de inchidere la minele de la Lonea și Lupeni. Lucrarile de inchidere se vor realiza cu personalul inca activ al celor doua mine, dar conform Proiectelor…

- Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Samuel Dioane a “descins” in subteranul unitaților miniere. Deocamdata, doar doua din cele doua exploatari miniere au fost inspectate. Urmeaza ca saptamana viitoare, directorul general sa intre in minele Vulcan și Lupeni. “ Am fost in…