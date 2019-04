Avarie RAJA pe bulevardul Tomis din Constanța Pentru remedierea unei avarii survenita astazi – 08 aprilie 2019, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de pe bulevardul Tomis, din municipiul Constanța, echipele RAJA au fost nevoite sa blocheaze traficul auto pe cele doua benzi de circulație, cu sensul de mers inspre bulevardul Lapușneanu, pe tronsonul cuprins de intersecția strazii Soveja cu bulevardul Tomis și stația de autobuz – Tomis 3, in intervalul orar 09,00- 14,00. Pentru efectuarea reparației, zona menționata a fost imprejmuita și semnalizata corespunzator, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțata și Poliția… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

