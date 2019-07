Avarie RAJA în zona centrală a orașului Constanța Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe bulevardul Tomis, din municipiul Constanța, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi – 10 iulie 2019, in intervalul orar 12,00 – 18,00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul cuprins de strazile: bd. Ferdinand – Mihail Kogalniceanu – Ștefan cel Mare – Mihai Viteazu – bd. Ferdinand, precum și cei arondați punctelor termice 5, 7 și 9. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor pe care ii asiguram ca echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

