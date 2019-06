Stiri pe aceeasi tema

O avarie majora in rețeaua de alimentare cu energie electrica a mai multor zone din Centru Turda, cartier Turda Noua (inclusiv Spital) și cartier Bai a avut loc in aceasta dimineața!

O avarie survenita la o conducta magistrala din reteaua de apa a orasului Galati a determinat furnizorul de apa sa opreasca functionarea unei statii de pompare. Masura afecteaza locuitorii din noua cartiere ale orasului.

Datorita unei avarii majore pre-aducțiune Cluj-Napoca – Gherla in zona localitații Fundatura, se va intrerupe alimentarea cu apa pe aliniamentul Fundatura – Dej, fiind afectate toate localitațile rurale din aceasta zona, precum și localitațile Dej și Gherla, incepand de VINERI, 24.05.2019, ora 19.00,…

Consiliul Județean a aprobat alocarea a 1.800.000 lei pentru batranii din Timiș care au nevoie de asistența, fondurile fiind destinate pentru asigurarea cofinanțarii pentru anul 2019 a caminelor pentru persoane varstnice din Jimbolia și Comloșu Mare, cu suma de 800.000, respectiv 1.000.000 lei.

Ruta mai puțin obișnuita pentru care a optat un migrant, in incercarea sa de a ajunge in vestul țarii. Spre deosebire de cei mai mulți, barbatul a fost prins atunci cand incerca sa iasa din Romania și sa intre in… Serbia. Polițiștii de frontiera de la Jimbolia l-au depistat ieri, puțin dupa miezul nopții,…

Consiliul Judetean a lansat licitația pentru achizitionarea Studiului de Fezabilitate la primul bazin de inot didactic care va fi construit in Timiș. Acesta se va ridica in orasul Jimbolia, finantarea fiind din bugetul CJT.

O avarie majora s-a produs inca de duminica la rețeaua electrica subterana care alimenteaza cladirile de la Caminul Petrol, de pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Din cauza acestei avarii, cladirile au ramas fara curent electric și fara caldura, pentru ca centralele nu mai funcționeaza. Iar in aceste cladiri…

- Lidl continua investitiile in Romania prin deschiderea unui magazin nou in Jimbolia, judetul Timis, pe data de 18 aprilie. Noua unitate, prima din orasul Jimbolia, ca crea aproximativ 20 de noi locuri de munca.