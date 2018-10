Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS a suferit o avarie, in urma unei fluctuații de tensiune care a afectat serverele, in prezent fiind nefuncțional. O echipa de specialiști lucreaza pentru repornirea sistemului și rezolvarea problemei in cel mai scurt timp – informeaza Centrul de…

- Poliția Romana anunța ca Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS a suferit o avarie, in urma unei fluctuații de tensiune care a afectat serverele, in prezent fiind nefuncțional."O echipa de specialiști lucreaza pentru repornirea sistemului și rezolvarea problemei in cel mai…

- Cazierul judiciar nu se poate elibera, luni dimineața, dupa ce sistemul informatic a suferit o avarie majora la nivelul intregii țari. Problema se manifesta și la IPJ Alba. Potrivit unei informari din partea I.G.P.R. / Direcția Cazier Judiciar, Statistica și Evidențe Operative, Sistemul Informatic al…

- Saptamana trecuta, Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 62 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km h, 6 care conduceau sub influenta alcoolului, precum si 2 persoane aflate sub influenta substantelor psihoactive.Cea mai mare mai mare viteza inregistrata…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 33 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 4.400.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- Dupa ce i-a intocmit dosar penal soferului cu placute de inmatriculare vand un mesaj anti-PSD, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti propune parchetului clasarea cauzei. Aceeasi institutie recunoaste ca s-a operat in mod eronat la solutionarea cazului si vor fi intreprinse verificari.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inceput reabilitarea podului rutier peste raul Ialomița de la Slobozia. Lucrarile se vor desfașura pe parcursul a 6 luni, perioada in care vor exista restricții de circulație pentru vehiculele mai mari de 3,5 tone. Deși s-a dispus…

- Politistii din Vaslui au demarat cautarile in cazul unui adolescent de 15 ani care a fost rapit, joi, de persoane necunoscute, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, baiatul a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce…