- Pompierii l-au scos din subteran pe muncitorul care a fost gasit decedat, a anuntat Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISUBIF. Actiunea echipei de salvatori a durat circa doua ore iar misiunea de salvare a fost dificila, din cauza conditiilor din subteran. Daniel Vasile a precizat ca barbatul…

- Avarie la o conducta de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala: Un muncitor a iesit singur, cu arsuri pe 80 la suta din suprafata corpului. Al doilea muncitor a fost scos decedat din subteran.

- Un om a murit și un altul a fost ranit grav, luni seara, dupa ce o țeava a rețelei de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala s-a fisurat. UPDATE 21.35: Cel de-al doilea muncitor prins in subteran in momentul fisurarii unei țevi a rețelei de termoficare a fost scos de pompieri. Barbatul…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Catalin, un tanar de 18 ani din Buzau, si-a gasit sfarsitul in urma unei supradoze de etnobotanice. Elev la Colegiul Economic din oras, tanarul a ajuns la spital dupa ce a consumat mai mult decat o doza pe care o considera normala.

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Furia iernii ce s-a abatut asupra mai multor judete din tara, aflate sub incidenta unor avertizari Cod portocaliu si galben de ninsori si vant puternic, a ingreunat si misiunea salvatorilor de la ambulanta. A fost un caz in care o masina a salvarii aflata in misiune s-a rasturnat. Dar, din pacate, si…

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Jose Valdemar Hernandez Capetillo, un arbitru mexican care oficia in ligile inferioare a decedat in chiar prima zi a anului, intr-un spital din Xalapa, un oraș situat in provincia Veracruz. Totul din cauza unui cartonaș roșu pe care l-a aratat intr-o partida pe care a condus-o la centru pe…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea Caineni din Valcea. Soferul unui autoturism Dacia Logan care circula dinspre Ramnicu Valcea catre Sibiu a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o duba. In urma impactului,…

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik. În dimineața zilei de vineri, la ora 8:47, un barbat de 29 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier, care s-a produs pe strada Tighina 19 din Capitala, informeaza Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. A fost nevoie…

- O masina condusa de un angajat din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu moartea unei tinere. Totul s-a intamplat luni, in jurul orei 18, pe DN 1 – sensul catre Capitala, pe raza localitatii ilfovene Tancabesti. Femeia avea 35 de ani si traversa strada…

- Cerasela T., studentAƒ a FacultAƒAii de Farmacie de la Universitatea de MedicinAƒ AYi Farmacie aEzGrigore T. PopaaE din IaAYi, a murit la spital A®n cursul dupAƒ-amiezei de vineri, 15 decembrie, dupAƒ ce a fost grav accidentatAƒ de o maAYinAƒ.

- UPDATE 11: 20: Alexandru Romașcu, barbatul care se afla in dreapta șoferului, a fost declarat mort in urma cu puțin timp de personalul de pe ambulanța. Marian Bostan, șoferul autoturismului se afla in stare critica, acesta a suferit mai multe traumatisme cranio-cerebrale. Medicii fac eforturi pentru…

- Un muncitor a murit, miercuri, intr-o padure din Harghita, calcat de o roata a tractorului din care a sarit incercand sa se salveze, dupa ce a pierdut controlul autovehiculului care se indrepta spre o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara de 25 de ani a murit in aceasta seara intr un accident petrecut in statia de metrou, la statia Dristor 1. Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Metroul circula pe un singur fir pe Magistrala 1.Sursa foto: Metrorex ...

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineata, pe A1 Bucuresti-Pitesti, sensul spre Capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir si doua masini, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In total, in accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate la spital.

- Jurnalistul Șerban Enache, care a lucrat la ziarul Bursa, a incetat din viața. Anunțul a fost facut chiar de colegii acestuia. Jurnalistul Șerban Enache a incetat din viața . Acesta fusese internat in spital din cauza problemelor de sanatate pe care le avea. Șerban Enache a lucrat la ziarul Bursa, iar…

- Reprezentanții Departamentului Instituțiilor Penitenciare anunța despre decesul inca unui deținut. Se intampla dupa ce pe data de 29 noiembrie un condamnat a murit pe patul de spital, iar la doua zile, un alt deținut s-a stins in penitenciar.

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de electricitate,…

- Un cunoscut prezenttor de televiziune de la noi a filmat cu Stela Popescu in urma cu doua saptamani. Acesta se afla intr-una dintre bisericile preferate ale artistei cand a aflat despre moartea acesteia. Stela Popescu, care a avut o viața de poveste , a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a incetat…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Charles Manson, liderul cultului "Manson Family", care și-a indemnat adepții in anii '60 sa comita crime ingrozitoare, a murit luni dimineața la varsta de 83 de ani. In urma cu patru zile, el a fost transferat de urgența la spital, informeaza Digi24.ro.

- O persoana a murit, duminica seara, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in zona Parcului Industrial Vidrasau din judetul Mures. La aceasta ora, traficul feroviar este blocat, fiind asteptata o alta locomotiva pentru a prelua garnitura, informeaza news.ro.Purtatorul de cuvant…

- Sute de militanti ai unui grup religios pakistanez au blocat luni principalul drum de acces in capitala Islamabad, perturband grav traficul rutier pentru a sasea zi consecutiv, fara ca autoritatile sa...

- Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, lanseaza acuzații grave la adresa Spitalului de Arși din Capitala, dupa ce unul dintre minerii raniti grav in urma exploziei din Mina Uricani a murit, joi dimineata. Potrivit lui Vasile Barbu, minerul a murit din cauza bacteriilor…

- UPDATE 12:03 Ministerul Sanatatii (MS) cere Inspectiei Sanitare de Stat sa dispuna un control la Spitalul de Arsi in cazul minerului mort, dupa ce presedintele Asociatiei pentru protectia pacientilor din Romania, Vasile Barbu, a acuzat ca ortacul a murit din cauza infectiilor nosocomiale contactate…

- O explozie a avut loc la sfarsitul lunii octombrie intr-o galerie din mina Uricani. Trei mineri raniti au fost scosi la suprafata cu rani, un al patrulea miner fiind gasit mort in subteran. Din pacate, insa, un miner din cei raniti a decedat joi, 9 noiembrie. Citeste si Detalii socante din…

- Un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc, marți seara, pe strada Baicului din Capitala. Potrivit informațiilor prevenite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov, o femeie a murit, iar o alta prezinta arsuri grave ale cailor aeriene. In accident au…

- O persoana a murit si alta a fost ranita in urma unui accident rutier ce a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, iar patru dintre autovehiculele implicate in accident au fost cuprinse de flacari, au precizat reprezentantii ISU. La fata locului au intervenit doua ambulante SMURD si…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident marti, pe str. Baicului din Capitala, in urma caruia au luat foc si o persoana a decedat, anunta ISU Bucuresti.Echipajele de interventie au actionat cu doua autospeciale cu apa si spuma si au stins incendiul in care au fost implicate autoturismele.…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident marți, pe str. Baicului din Capitala, in urma caruia au luat foc și o persoana a decedat, anunța ISU București. Echipajele de intervenție au acționat cu doua autospeciale cu apa și spuma și au stins incendiul în…

- "Ne-am intalnit astazi pentru a identifica soluții rapide și eficiente pentru rezolvarea unor probleme care treneaza de prea mult timp. Autoritatea locala și autoritatea centrala trebuie sa puna bazele unui parteneriat clar, cu rezultate concrete pentru cetațeni. Autoritatea locala este in intregime…

- Posibilitatea preluarii de catre Primaria Municipiului București a Metrorex, implementarea biletului unic de transport in zona București-Ilfov, modernizarea Centurii Capitalei, situația lucrarilor la Pasajul Domnești, precum și alte aspecte care vizeaza imbunatațirea condițiilor de trafic din Capitala,…