Avarie la centrala nucleara de la Cernavoda: Probleme pentru a doua oara intr-un interval de patru zile

- 'Nuclearelectrica actioneaza in stricta conformitate cu procedurile de securitate nucleara si sunt convins ca aceste opriri, desi fara impact major de securitate nucleara, sunt analizate pentru a se asigura ca astfel de evenimente sa nu se mai repete. In industria nucleara se invata continuu din experienta,…

- Avarii in lant la centrala nucleara de la Cernavoda. In doar 4 zile, reactoarele 1 si 2 ale centralei Nuclearelectrice au fost oprite din cauza unor avarii. Ultima s-a produs chiar in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de Control al Guvernului sa faca verificari. Centrala…

Unit 2 of the Cernavoda nuclear power plant has automatically disconnected from the national power grid on Thursday morning as a result of a malfunction of an electrical system, Nuclearelectrica, the operator of the plant, has announced. The company states that it is the classic part of the

- * Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de control sa efectueze o investigatie la Centrala Nucleara de la Cernavoda, ca urmare a avariilor produse in ultimele zile la acest obiectiv, au precizat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Joi dimineata, Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavoda…

- In ziua in care s-a anuntat o noua situatie neprevazuta la Centrala de la Cernavoda, a doua in doar cateva zile, s-a aflat si ca Viorica Dancila a trimis deja Corpul de Control al premierului la Nuclearelectrica. Directorul general al Nuclearelectrica a confirmat, intr-o interventie telefonica la Antena3,…

- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat, in cursul nopții de miercuri spre joi, din cauza unei defecțiuni aparute la un sistem electric, anunța compania, potrivit Digi24.ro.

- "Oprirea Unitatii 2 s-a facut in conformitate cu prescriptiile tehnice si nu a existat un incident care sa puna in pericol securitatea personalului, a populatiei si a mediului inconjurator", a declarat Rodin Traicu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, investigatiile tehnice vor fi facute…

- Unitatea 2 a centralei nucleare Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) in aceasta dimineata „ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei”, a anuntat Nuclearelectrica. Unitatea…

- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata, ca urmare a unei disfunctionalitati la un sistem electric, a anuntat Nuclearelectrica, operatorul centralei. Compania precizeaza ca este vorba despre partea clasica a centralei, nu…

Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de joi, anunta Nuclearelectrica. "Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zil...

- Premierul Viorica Dancila a trimis Corpul de Control la Nuclearelectrica. Premierul Viorica Dancila a trimis, de luni, Corpul de Control la Nuclearelectrica, informeaza Antena 3 . Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata,…

- Premierul Viorica Dancila a trimis luni Corpul de Control al prim-ministrului la Nuclearelectrica, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Corpul de Control a fost trimis in contextul in care la centrala nucleara de la Cernavoda au fost inregistrate probleme in lanț duminca. Joi, au aparut…

- Inca o problema, in mai putin de o saptamana, la Centrala Nuclear Electrica de la Cernavoda. De aceasta data s-a intamplat joi dimineata cand s-a anuntat, dinspre Nuclearelectrica, faptul ca Unitatea 2 a Centralei “s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National”, totul “ca urmare a aparitiei…

- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata, ca urmare a unei disfunctionalitati la un sistem electric, a anuntat Nuclearelectrica, operatorul centralei. Compania precizeaza ca este vorba despre partea clasica a centralei, nu…

- Premierul Viorica Dancila a trimis Corpul de Control la Nuclearelectrica, informeaza Antena3. Decizia premierul vine in contextul in care la Unitatea 2 a CNE Cernavoda au avut loc doua defecțiuni in aceasta saptamana.Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic…

- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata, ca urmare a unei disfunctionalitati la un sistem electric, a anuntat Nuclearelectrica, operatorul centralei. Compania precizeaza ca este vorba despre partea clasica a centralei,…

- SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) in dimineata zilei de joi, 29 martie 2018, „ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei”.

- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata, ca urmare a unei disfunctionalitati la un sistem electric, a anuntat Nuclearelectrica, operatorul centralei.

- Probleme la centrala nucleara de la Cernavoda. Reactorul 2 al acesteia s-a oprit. Este a doua avarie in doar cateva zile petrecuta acolo, anunta Realitatea TV.Ultima avarie s-a petrecut pe 25 martie atunci cand reactorul s-a oprit pentru inlocuirea unui rulment. Unitatea 2 a CNE Cernavoda…

- Potrivit datelor furnizate de Transelectrica, din noaptea de miercuri spre joi, centrala nucleara de la Cernavoda funcționeaza doar cu un singur reactor, dupa ce Unitatea 2 a suferit o avarie și a fost deconectata de la SEN la ora 3.

- O noua avarie la Unitatea 2 a Centralei nucleare de la Cernavoda. Nuclearelectrica anunța ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Național in dimineața zilei de 29 martie 2018, ca urmare a apariției unei disfuncționalitați la un sistem electric de proces, partea…

- La Unitatea 2 de la Cernavoda s-a inregistrat o noua avarie joi dimineața. Astfel, Centrala nucleara de la Cernavoda funcționeaza doar cu Unitatea 1. Este a doua avarie intr-un interval de patru zile. Pe 25 martie, au fost probleme atat cu Unitatea 1, cat și cu Unitatea 2.

- Caderea de putere a centralei nucleare a avut loc in jurul orei 03.00. Puterea a scazut de la 1.398 MW la 698 MW, semn ca una dintre cele doua unitati a fost deconectata de la SEN. Nuclearelectrica, operatorul centralei, nu a oferit inca explicatii. Articolul integral pe E-NERGIA .

- Unitatea 2 a centralei de la Cernavoda a revenit la putere nominala. Unitatea 2 a CNE Cernavoda a revenit la putere nominala in dimineata zilei de luni, informeaza Nuclearelectrica. Duminica dupa-amiaza, compania anunta reducerea la 55% a puterii a Unitatii 2, pentru inlocuirea unei piese (rulment)…

- Nuclearelectrica anunța ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a revenit la putere nominala in dimineața zilei de 26 martie 2018. Reamintim ca duminica Puterea Unitații 2 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare.…

- Puterea Reactorului 2 a fost redusa cu 55% UPDATE..Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica seara ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW), dupa ce in urma cu cateva ore societatea a informat ca a oprit…

- Puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica. Decizia de a reduce puterea la Unitatea 2 vine la numai cateva ore dupa anuntul…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni. Ulterior, Nuclearelectrica a anuntat si ca ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300…

- Puterea Unitații 2 a centralei nucleare de la Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunța duminica Nuclearelectrica. Decizia de a reduce puterea la Unitatea 2 vine la numai cateva ore dupa…

- Nuclearelectrica SA a anuntat, intr-un comunicat transmis duminica, reducerea Unitatii 2 a centralei nuclearoelectrice (CNE) Cernavoda la 55%, la aproximativ 300 MW, dupa ce a oprit controlat Unitatea 1.

- Nuclearelectrica SA a anuntat, intr-un comunicat transmis duminica, reducerea Unitatii 2 a centralei nuclearoelectrice (CNE) Cernavoda la 55%, la aproximativ 300 MW, dupa ce a oprit controlat Unitatea 1. „Reducerea de putere a Unitatii 2 CNE Cernavoda este cauzata de necesitatea inlocuirii…

- uterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica.

- Puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica.

Puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica, citata de Agerpres. Decizia de a reduce puterea ...

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica seara ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW), dupa ce in urma cu cateva ore societatea a informat ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni.Citeste…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat duminica dimineata la ora 09:20 din cauza unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, informeaza Nuclearelectrica.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE Citește…

- „Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea in conformitate cu proiectul centralei conduce la necesitatea opririi controlate", se arata intr-un comunicat transmis sambata de Nuclearelectrica.…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie 2018, ora 09:20. Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea…

- Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 a centralei nucrearoelectrice (CNE) Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie, ora 09.20. Intreruperea functionarii este estimata sa dureze 48 de ore din momentul opririi centralei.

