Avaria de la CET, rezolvată Prima data, alarma a fost data in 8 februarie, iar mai apoi in 14 martie. Datorita condițiilor meteo, muncitorii nu au mai putut sa intervina pana astazi pentru a readuce la starea inițiala lucrarea. Va readucem aminte ca rețeaua de termoficare este foarte invechita și cedeaza de foarte multe ori obligand muncitorii sa sparga de fiecare data asfaltul pentru a putea interveni. Vorbim in special de Bulevardele General Dragalina și Decebal. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Datorita condițiilor meteo nefavorabile și a solicitarii mai multor echipe jocurile campionatelor din cadrul AJF Bihor programate sambata si duminica se amana. Comisia FRF- AJF se va intruni la Craiova luni 26 martie pentru a discuta și hotari decalarea meciurilor de baraj pentru promovarea…

- Vorbim, in prima faza, despre un numar de 230 de biciclete. Atenție! Bicicletele care ar trebui puse in rastelele de pe malurile Begai mai raman o perioada in depoul STPT. „In noaptea dintre 14 spre 15 martie vor fi scoase bicicletele din sistemul VeloTM. Se vor scoate 230 de biciclete, iar…

- Conform alertei, codul portocaliu vizeaza raurile: Timiș, Barzava, dar și Moravița – bazinul superior și mijlociu. Avertizarea este valabila pentru perioada 12.03 ora 23.00 – 13.03 ora 18.00. Alerta vine dupa ce județul Timiș a fost deja sub un cod galben, insa de vant, ploaie și grindina.…

- Printre ele se afla și ProVolei Arad, care va infrunta sambata (ora 11.30 – sala Șc. Gen. 13) pe VC Zalau, in meciul cu numarul doi din play-off. Se joaca dupa sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, in primul impunandu-se salajenii cu 3-1. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Potrivit ANM, aici se semnaleaza ceața, care determina reducerea vizibilitații local sub 200 metri și izolat sub 50 metri. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction…

- Surse din Primarie spun ca arhitecta ar face pasul acesta pentru a-si urma cariera in privat. Conducerea Primariei nu a luat o decizie in sensul organizarii unui concurs nou pentru ocuparea functiei. Anterior, postul a fost ocupat cu titlu de interimat, vreme de cativa ani, de Adriana Lipoveanu.…

- Practic, este vorba despre utilajele de gunoi achizitionate deja in cadrul master planului de gestionare a deseurilor. Dar, desi au fost noi la momentul cumpararii, acestea stationeaza de ani de zile, iar acum au nevoie de o verificare amanuntita pentru a intra in folosinta. Suma pe care CJA estimeaza…

- „Primaria Reșița a inceput in urma cu o luna o acțiune de identificare și etichetare a retelelor de cablu care au ca suport stalpii de tramvai din oraș. Cu aceasta ocazie, pe langa cei șase operatori de servicii electronice care au relatii contractuale cu Primaria Resita – Directia…

- Nightlosers canta de 24 de ani un etno-blues senzațional, trupa reușind sa combine blues-ul american cu elemente de folclor autentic ardelenesc. Din anul 1994, Nighlosers canta blues ardelenesc, un etno-blues construit ca display muzical postmodern, in care acordurile serioase ale…

- Ruhland Konig Elektro GMBH angajeaza pentru Germania: * Gestionar magazie 1. Diriginte santier 2.Sef echipa si sef santier, pentru lucrari constructii retele de curent, apa, gaz si telecomunicatii 3.Excavatorist 4.Tehnicieni in telecomunicatii cu experienta in suflat…

- Directorul Pop spune ca va urma o licitatie pentru achizitia a 20 de tramvaie, precum cele galbene, intrate recent in baza OTL SA. Cum Berlinul este singurul care are de vanzare modelul Tarta dorit de OTL, Pop apreciaza ca este unica oferta pe care o poate primi la licitatie. „Cele…

- Astfel, Adapostul de Noapte situat pe str. J. Gutenberg nr. 8, pune la dispozitia persoanelor fara adapost, in aceasta perioada, cand temperaturile extreme fac victime in toata tara, cazare atat pe timp de noapte cat si pe parcursul zilei. Aici persoanele fara adapost primesc pe langa gazduire,…

- Cererea de finantare a municipalitatii aradene include urmatoarele blocuri: blocul 216 (Str. Savarsin/Abrud nr. 89), blocul A 1-3 (Calea Aurel Vlaicu, nr.210), blocul 5 (Str. Rodnei nr.3-5), blocul P3 (Bvd. Iuliu Maniu nr.13), blocul situat pe Bvd. Revolutiei nr.26-38, sc. A-J, blocul A33 (Str. Stupilor,…

- Din cei 27 arbitri din lotul de Liga 4, doi au picat testul fizic – Sorina Betea si Calin Mateut, iar alti doi, pe cel teoretic – Tudor Grosan si Alin Bolcas. Pentru a deveni delegabili, cei patru „corigenti” vor putea sa sustina o noua testare, sambata, 3 martie, odata cu arbitri din loturile de…

- Vremea rea a afectat si circulatia rutiera din zona de vest a tarii. Conform informatiilor DRDP Timisoara, activitatea de curatare a soselelor a fost una intensa in noaptea de duminica spre luni. Astfel, pe teren au fost 82 de utilaje, 12 dintre acestea pe autostrada A1, fiind raspandite…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, vineri seara un echipaj de prim ajutor de pe o autosanitara SMURD a predat un pacient la UPU a Spitalului Municipal din Timișoara. „Dupa predare, in timp ce comandantul de echipaj completa documentele specifice, o femeie foarte agitata a ieșit din…

- Prin acest volum de referința, istoricul a ținut sa sublinieze insemnata contribuție a bihorenilor, atat in cadrul Marii Adunari de la Alba Iulia, cat și in momentele ce au precedat-o. Faur a aratat ca cei 105 delegați (60 aleși și 45 de drept) au avut mandat imperativ de vot in Sala Unirii…

- Firma de paza și protecție din statul Zulia din Venezuela are un deficit de 200 de angajați. Pentru a atrage potențiali candidați, reprezentanții firmei au decis sa suplimenteze salariile angajaților cu oua. Un angajat caștiga in medie 10 dolari pe luna, iar acum venitul sau va include și…

- Naționala de canoe polo a Marii Britanii, condusa de selecționerul aradean Adrian Budurean – fost antrenor al echipelor de baschet West Petrom și ICIM – a susținut, timp de patru zile, un cantonament in Romania, la complexul olimpic „Sydney 2000” din lzvorani. Cu ocazia acestui stagiu de pregatire,…

- La volanul BMW-ului, inmatriculat in Anglia, prezentat pentru a intra in tara se afla cetațeanul roman Vasile A., in varsta de 26 de ani, care la solicitarea documentelor de control s-a prezentat cu un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Spania. In urma verificarilor…

- Anuntul ca Spitalul Judetean Resita nu va mai avea heliport nici in curte, nici pe acoperis, din motive strict tehnice, a fost facut in sedinta de vineri chiar de seful judetului, Silviu Hurduzeu. „Am renunțat la heliport din motive care țineau mai mult de date tehnice care ne-au fost date de catre…

- Duminica, 18 februarie, prichindeii sunt invitați la o super petrecere in centrul comercial din Calea Aradului, intitulata sugestiv Sweet Valentine’s for Kids. Startul distracției va fi dat, incepand cu ora 17, in sala de evenimente, unde va avea loc un Spectacol Interactiv de Umbre.…

- Intamplarea a avut loc in jurul orei 18:00, cand trotuarul de pe strada Livio Andronico a luat-o la vale. Datorita intervenției prompte a pompierilor, nimeni nu a fost ranit, iar cauza probabila a craterului uriaș data de pompieri este reprezentata de o serie de lucrari la rețelele de apa,…

- Oamenii legii au trecut la verificarea corporala a celor trei tineri, asupra unuia dintre ei – de 18 ani, din comuna Racasdia – gasindu-se doua plicuri ce contineau un praf de culoare alba si o cutie metalica de dimensiuni mici, in care erau noua pastile negre. Si pentru ca la sosirea…

- „La ce m-am gandit? La o calatorie muzicala prin țara! Insa de data asta nu in sali de teatru sau case de cultura ci in localuri mai mici, cu o atmosfera potrivita și unde pot sa fiu cat mai aproape de voi, de public!”, a transmis Ricardo Caria. Ricardo Caria va canta in limba portugheza,…

- „Dar nu ne plangem, pentru ca asta e genul ala de aniversare faina, intre prietenii pe care ni i-am facut in tot timpul asta”, transmit organizatorii. Aceștia au pregatit o seara faina cu Calibro45, care va pune muzica live pe vinil, și cu bere craft. Vor fi reduceri la placile second-hand…

- Patronii localurilor din PyeongChang, care au in meniu carne de caine, au primit subvenții pentru a scoate preparatele din meniu pe perioada Jocurilor Olimpice. Unii dintre patroni chiar au inlocuit carnea de caine cu cea de porc, insa vanzarile le-au scazut drastic. La scurt timp dupa au reintrodus…

- Liderul topului este Nikola Murisic (CSA Steaua), cu 17 goluri marcate, urmat de Tudor Fulea (Dinamo) cu 16 goluri, Szabo Istvan cu 14 goluri si Jesse Kooman cu 13 goluri (ambii de la CSM Digi). Printre primii zece clasati se afla inca un jucator de la CSM Digi, Szabo Roland, care ocupa locul 9…

- Peste 670 sportivi de la 74 cluburi din sapte tari s-au prezentat la startul editiei a 4-a a Koros Judo Kupa. Printre ei si sapte judoka ghiorocani, care au obtinut rezultate remarcabile, dupa cum urmeaza: Iris Anghel, Elena Costea si Roland Balla – toti locul 1, categoria copii; Carolina Szabo –…

- Potrivit maiorului ISU Bihor, Camelia Roșca, echipajul Detașamentului 1 de Pompieri Oradea a acționat operativ, incendiul fiind stins in mai puțin de 10 minute, fara ca flacarile sa se extinda la intregul autoturism. In urma evenimentului tapițeria și aproximativ 30% din instalația…

- Expoziția „Sit with me”, inaugurata joi dupa-masa, reunește lucrarile realizate de studenții de la Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara, in cadrul Proiectului de Amenajari Interioare. Tinerii sunt coordonați de Cristina Maria Povian și Mihai Donici,…

- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple a emis, in anul care s-a incheiat, 45.736 pașapoarte și 14.633 pașapoarte simple temporare. Același serviciu a anulat 21.403 pașapoarte simple și a constatat doua cazuri de falsuri pe parcursul anului 2017.…

- Potrivit reprezentanților Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, luni, in jurul orei 15, jandarmii care se aflau in zona localitații Manaștiur au fost abordați de un șofer, care a oprit in dreptul lor și i-a intrebat de ce se afla acolo. „Persoanei i s-a atras atenția ca nu are numere…

- “Imediat ce i-am vazut piciorusele din fata mai umflate am stiut ca trebuie sa numesc aceasta noua specie in onoarea lui Arnold (Schwarzenegger)”, noteaza entomologul Brian Brown, de la Muzeul de Istorie Naturala din Los Angeles (SUA) in investigatia sa. Musca Megapropodiphora…

- Pe locul 10, cu 7 puncte, oradenii cauta a treia victorie stagionala in fața vecinei de clasament Inter Gheorgheni, harghitenii fiind pe locul 9, cu cinci puncte in plus. Intariți cu Tibi Szeles și Cristian Cigan, oradenii și-au propus in acest retur sa joace cat mai spectaculos, sa…

- Echipa antrenata de Cristian Dulca se va duela cu Balmaz Kamilla Gyogyfurdo, locul 11 in prima liga maghiara. Partida se va desfasura la Balmazujvaros incepand cu ora 16:00 (ora Romaniei). In lotul echipei maghiare se regaseste portarul Krisztian Pogacsics, fost la CF Liberty si FC…

- Duelurile la feminin, ce debuteaza la ora 10.00, in sala LPS, din cartierul Bujac, sunt Pedagogic vs. „Ghiba-Birta” și „Moise Nicoara” vs. LPS, iar la masculin (ora 12.00), Pedagogic vs. „Moise Nicoara” și „Ghiba-Birta” – LPS. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- In faza sferturilor de finala, AMEFA a cedat la scor, 3-23 (1-5, 0-4, 1-6, 1-8), cu Sportul Studențesc Corona Brașov, iar in primul meci din turneul pentru locurile 5-8, a dispus cu 12-11 (3-3, 3-4, 2-3, 4-1) de Crișul Oradea. La singurul succes au contribuit: Baltean 6, Palotaș 2, Rath 2, Taga 1…

- „In cursul weekendului, membrii comunitații OnePlus au raportat cazuri de tranzacții necunoscute care au implicat cardurile lor de credit, dupa ce au facut achiziții pe oneplus.net”, a scris un angajat al OnePlus pe forumul companiei, luni. „Ca masura de precauție, dezactivam…

- Tanarul de 19 ani a fost reținut in urma cu cateva zile, dupa ce comis o talharie. Acesta a fost arestat preventiv pentru talharie calificata. In timpul anchetei, oamenii legii au aflat ca tanarul nu este la prima abatere. Se pare ca in 11 ianuarie el a atacat o femeie pe strada Stelelor…

- „Municipalitatea menține nivelul taxelor și impozitelor la cel din 2015. In decembrie s-a votat un proiect prin care se mareau taxele, ceea ce ar fi adus un plus de 800 mii euro la bugetul local. Datorita faptului ca din aceasta luna BERD ne returneaza peste 1,6 milioane euro din garanțiile lucrarilor…

- Acum, mai ramane de rezolvat doar despartirea de canadianul Hanson Boakai, asta daca nu-i mai punem la socoteala pe renegatii Ciuca si Buleica. Clubul UTA a anuntat despartirea pe siteul oficial al clubului. „Conducerea clubului și portarul lituanian Tomas Svedauskas au ajuns, pe cale…

- „Poate ne spune domnul ministrul al Apararii, Fifor de ce a venit cu avionul militar la conferința de presa de la Arad. Daca vrea sa ii urmeze exemplu domnului Oprea, sa fie pregatit sa ii urmeze și soarta. Dupa ce Fifor a stat cu capul plecat in fața lui Dragnea și pentru postul de ministru…

- Deși au scos la concurs trei posturi de conservator, doua de referent și cate unul de muzeograf, restaurator, muncitor calificat și supraveghetoare, doar șase persoane s-au inscris la concursurile pentru ocuparea acestora. Doi dintre candidați s-au inscris pentru postul de conservator TP I,…

- Timișorenii sunt așteptați sa savureze noul concept de show live numit Newstalgia, marca Paul Panait, in cadrul caruia interpreteaza compoziții proprii și coveruri ale formației Beatles, Robbie Williams, Michael Jackson și mulți alții. Din show nu va lipsi single-ul Zambești de Sus, lansat…

- Format la Centrul de Fotbal Liberty, Bic a imbracat in trecut tricoul echipei FC Bihor Oradea in Liga 2 in 53 de meciuri, reusind sa inscrie si 4 goluri. Ovidiu Bic este originar din localitatea Abrud (judetul Alba), iar in perioada petrecuta la Oradea a bifat prezente la loturile…

- Alarma a fost data luni dimineața in jurul orei 7. Polițiștii și pompierii militari au fost trimiși la Saravale, acolo unde trupul unui tanar de 22 de ani a fost descoperit fara suflare in podul casei. Victima și-a pus capat zilelor prin spanzurare, din primele informații. Pe langa criminaliști,…

- Sunt opt la numar, adversarii fiind de liga a doua si a treia, aradenii incercand sa dispute majoritatea acestor partide pe teren propriu. Daca nimic nu se va mai schimba, tintarul jocurilor de verificare e urmatorul: 17 ianuarie: Szeged – UTA 27 ianuarie: UTA – Lunca…