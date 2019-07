Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit programul primului tur din cadrul Cupei Romaniei – faza naționala. Caștigatoarea fazei județene, Avantul Zarnești, va intalni, pe teren propriu, caștigatoarea acestui trofeu din Vrancea, Mausoleul Marașești. Tot din aceasta faza a competiției va intra in cursa…

- Turneul final al Cupei Romaniei la minifotbal va avea la start și trei formații vrancene: Green Garden Odobești (foto) – vicecampioana și finalista Cupei, Viitorul PhoneSALE Campineanca și Atletico Textila. A patra reprezentanta a județului, ACS Mausoleul Marașești, i-a comunicat organizatorului Ligii…

- Brigada Boghici – Aldea a fost delegata pentru jocuri la turneu, Cristian Vasile va fi in Comisia de observatori; Green Garden Odobești va fi cap de serie Turneul final al Cupei Romaniei la Minifotbal va avea la start, in week-end-ul viitor, patru echipe din Liga AutoVip. In grupa 15, ACS Mausoleul…

- Campionatul Superligii Altdorf Tehnik la Fotbal s-a incheiat in week-end-ul trecut. A fost o etapa fara nici o miza, lucrurile fiind limpezite de multa vreme de ACS Mausoleul Marașești, noua campioana și caștigatoare a Cupei Romaniei, faza județeana. Echipa din Marașești a fost de departe cea mai buna…

- • Finala adjudecata cu 6-2, in fața Voinței Limpeziș Finala fara istoric in faza județeana a Cupei Romaniei, miercuri seara, la Berca, intre Avantul Zarnești, ocupanta locului 3 in Liga a 4-a la finalul sezonului, și divizionara a 5-a Voința Limpeziș, locul 2 in seria a II-a. Dupa ce ambele formații…

- Marile favorite nu vor juca in acest an finala Cupei Romaniei, faza județeana! Primele doua clasate in Liga a 4-a, Team Sageata și Voința Lanurile, au fost eliminate in penultimul act de Avantul Zarnești și, respectiv, Voința Limpeziș, care au ramas sa se lupte pentru cel de-al doilea trofeu pus la…

- Evenimentul saptamanii in fotbalul județean l-au reprezentat semifinalele Cupei Romaniei, care au adus o calificare normala, a Marașeștiului, dupa 6-3 la Bordeasca, și una – ce poate parea surprinzatoare pentru cine nu a vazut la lucru combatantele – a FC Panciu in dauna Sportului Cioraști. Pancenii…

- Sportul – ACS Mausoleul Marașești, de la ora 15:00 In Liga a V-a se joaca semifinalele A patra semifinalista a Cupei Romaniei este Sportul Cioraști Fotbalul județean va avea astazi, 4 mai, de la ora 15:00, la Cioraști, derbiul Superligii Altdorf Tehnik. Se vor afla fața in fața cele mai bune echipe…