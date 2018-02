Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Poli Iasi va evolua duminica, ora 18.00 (Digi Sport, Telekom Sport, Look TV) si live text pe www.prosport.ro, contra celor de la ACS Poli Timisoara. Oaspetii sunt la doua puncte de play-off si pentru a putea ajunge in primele sase clasate au nevoie de o victorie in Banat, dar si ca rivalii…

- CSM Politehnica Iasi e la doi pasi de fericire. Dupa victoriile obtinute la Voluntari si acasa, cu FC Botosani, formatia pregatita de Flavius Stoican mai are nevoie de doua succese pentru a fi sigura de calificarea in play-off. Primul dintre acestea ar trebui sa apara in disputa de duminica, de…

- CSM Poli Iasi a avut un start perfect de an, fiind singura echipa din Liga 1 cu punctaj maxim dupa doua runde. Echipa lui Flavius Stoican a reusit sa se apropie la doua puncte de locurile 5 si 6 dupa victoriile cu Voluntari si Botosani, dar pentru a intra in primele sase are nevoie de un parcurs…

- Transferat in aceasta iarna de la Zimbru Chisinau, goalkeeperul moldovean Denis Rusu si-a facut debutul in poarta Iasiului mai repede decat se astepta. La pauza meciului cu FC Botosani, Rusu a fost anuntat sa se echipeze pentru a-i lua locul titularului Koselev, care acuza dureri la spate si nu…

- Iesenii continua sa creada in visul numit play-off dupa victoria cu FC Botosani. CSM Poli este singura echipa cu punctaj maxim in 2018, iar dupa succesul obtinut luni seara a strans ecartul fata de locul 5 la doar doua puncte. Elevii lui Flavius Stoican sunt acum la mana lor, nu depind de jocul…

- CSM Politehnica Iasi a organizat, ieri, o conferinta de presa in care a fost prefatata disputa de luni, cu FC Botosani, din etapa a XXII-a. Atat antrenorul gazdelor, Flavius Stoican, cat si jucatorii ieseni Andrei Cristea (capitanul echipei) si Cosmin Frasinescu, "cei mai importanti fotbalisti ai…

- Antrenorul FC Voluntari, Claudiu Niculescu, de declarat, dupa succesul cu Poli Timisoara, ca partida de pe Stadionul Daniel Paltinisanu a fost una spectaculoasa, dar lui nu i-a placut, din cauza faptului ca echipa sa trebuia sa castige mai usor, nu cu un gol in minutul 90. Niculescu a spus ca i-a…

- La finalul meciului cu FC Voluntari, din etapa a XXIII-a a Ligii I de fotbal, a aparut o problema. Tinand cont de evolutia foarte buna a intregii echipe, cum ii va face loc antrenorul Flavius Stoican in disputa cu FC Botosani, din etapa urmatoare, unui jucator de baza, Cosmin Frasinescu, stoperul…

- Cu doua zile inainte de debutul oficial in noul an, clubul din Copou si-a prezentat noile achizitii in cadrul unei conferinte de presa. Alaturi de presedintele Adrian Ambrosie si de antrenorul Flavius Stoican au fost prezenti cinci din cei sase jucatori transferati in aceasta iarna. Tanarul Alexandru…

- Iuliu Mureșan, increzator in șansele CFR-ului de a lua titlul Președintele clujenilor spera la o noua sarbatoare in Gruia, dar Dan Petrescu vede șanse mai mari anul viitor. Dupa seria de șase victorii în meciurile amicale și parcursul bun din campionat, Iuliu Mureșan spera ca în toamna…

- In ciuda ninsorii puternice, cateva mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Manifestații sunt și in orașe precum Cluj, Timișoara, Sibiu sau Botoșani.

- Rețeaua Vodafone România a fost certificata drept cea mai performanta rețea mobila din România pentru al patrulea an consecutiv, obținând cel mai mare punctaj total pentru calitatea și performanța serviciilor sale de voce și date mobile, în urma testarii tuturor rețelelor…

- Flavius Stoican, 41 de ani, a facut pentru GSP.ro o avancronica a primaverii 2018, analizand sansele la titlu, dar si la play-off ale echipei sale, Poli Iasi, pe care o vede surpriza sezonului. - Domnule Stoican, sunteti cu Poli Iasi pe locul 8, la 4 puncte de play-off. Ce v-ati propus pentru ultimele…

- Antrenorul Flavius Stoican a coordonat, duminica, prima sedinta de pregatire din noul an. Tehnicianul a avut la dispozitie un lot format din 23 de jucatori, dintre acestia doar doi fiind transferati in aceasta pauza competitionala, Alexandru Taciuc si Bogdan Gavrila. Stoican se declara multumit…

- Ionut Popa a vorbit despre plecari dupa meciul dintre Poli si Dinamo, desfasurat luni seara si terminat la scorul de 0-0. Printre jucatorii nominalizati s-au regasit strainii care nu au mai prins lotul, adica brazilianul Miguel Bianconi, despre care antrenorul a anuntat ca a reziliat, dar…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca magistratii pot protesta „in calitate de cetateni”, spontan sau organizat. Pe de alta parte, in calitate de magistrați, aceștia au anumite restricții și incompatibilitați. „In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile…

- 'In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati, au restrictiile si interdictiile si incompatibilitatile pe care le prevedere Constitutia, pe de o parte, pe care le prevad legile speciale, pe de alta parte. Fiecare…

- Flavius Stoican, antrenorul principal al CSM Poli Iasi s-a aratat fericit de victoria cu Juventus Bucuresti, scor 3-1, din cadrul etapei a XXII-a a Ligii I. Tehnicianul gruparii din Copou a tinut sa-si felicite elevii pentru seriozitatea cu care acestia au trata meciul cu lanterna rosie a campionatului…

- Sfarșit de an de-a dreptul perfect pentru Volei Alba Blaj, deținatoarea eventului național, care a caștigat cea de-a noua partida, din 10 posibile in Divizia A1, in deplasare cu CSM Lugoj Timișoara, scor 3-0 (25-5, 25-15, 25-21), succes care trage cortina peste anul 2017. Venita dupa victoria istorica…

- Aproximativ 3.500 de oameni așteaptau, joi dupa-amiaza, in fața Palatului Regal din Capitala pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, jandarmii organizandu-i intr-o spirala, astfel incat aceștia sa nu blocheze traficul din zona, transmite Mediafax. O spirala care intinde din fața Palatului Regal…

- Gandita de UEFA pentru a da sansa juniorilor sa evolueze in competitii cu miza la nivel european, UEFA Youth League a avut in componenta, in sezonul de debut, si un club din Romania. Calificarea FCSB in grupele Ligii Campionilor in sezonul 2013/2014 a adus, automat, si prezenta echipei Under-19…

- Dinamo e in revenire de forma, iar Vasile Miriuta si-a facut lista cu dorinte, pe care i-a inmanat-o deja lui Ionut Negoita. Din pacate pentru alb-rosii, strategia va fi aceeasi, anume aducerea de fotbalisti liberi de contract, dar valorosi, in teorie. Intr-o interventie la ProSport LIVE,…

- Sepsi a urcat pe loc de baraj dupa victoria cu CSM Poli Iasi, scor 2-1. Moldovenii isi pot lua adio de la playoff, mai ales daca Dinamo invinge FC Voluntari. La finalul meciului, Flavius Stoican a spus ca jucatorii sai au plans la vestiar. La polul opus, Eugen Neagoe spune ca Sepsi va fi mult mai…

- Echipa din Copou a deschis scorul in min. 24, in urma unui autogol al lui Thiaw, care a alunecat și a trimis in proprie poarta dupa centrarea lui Andrei Cristea. * * Dupa victoriile fostei campioane Astra Giurgiu și actualei campioane Viitorul Constanța, dar și a infrangerii de aseara a lui FC Botoșani,…

- Formatiile de start Sepsi: Niczuly – Burlacu, Ursu, Damian, Grecu - Thiaw, Petrovikj – Huiban, I. Fulop, P. Petre – Nikolic. Antrenor: Eugen Neagoe. CSM: Koselev – Sin, Frasinescu, Jagodinskis, Badic – Mihalache, Cioinac – Platini, Pantiru – Cristea – Cisse. Antrenor: Flavius Stoican. Arbitri: George…

- Liga 1, etapa 21. Dinamo – FC Voluntari (ora 20:00, Digi, Telekom, Look), stadion Dinamo. Dinamo – FC Voluntari VIDEO AICI, AICI Echipele probabile Dinamo: Penedo, Romera, Nedelcearu, Katsikas, Filip, Anton, Hanca, Rivaldinho, Salomao, Nemec FC Voluntari: Balauru, Achim, Balaur, Leasa, Acsinte, Lazar,…

- Sepsi OSK - Dinamo 0-3 (0-2), in etapa a 20-a a Ligii I Nemec, Nedelcearu si Salomao au obtinut victoria pentru Dinamo in fata lui Sepsi, iar antrenorul ”cainilor” s-a salvat deocamdata, fiind tot mai aproape de obiectivul impus: ros-albii in primele sase echipe pana la sfarsitul anului Dinamo s-a…

- In urma acestui rezultat, Concordia urca pe locul 10 in clasament, cu 23 de puncte, in timp ce FC Botosani ramne, temporar, pe locul 4 in clasament, cu 35 de puncte. Au marcat: Bawab 39', Cristescu 49', Bud 87' / -. 1-0: Bawab ia o actiune pe cont propriu, Chitosca nu-l poate bloca,…

- Miercuri, 22 noiembrie, in București, la Hotel Pullman, Portalul Național EduManager.ro, alaturi de „Oameni și Companii”, a organizat a cincea ediție a Galei EduManager, la care au participat peste 160 de reprezentanti ai institutiilor de educatie din invațamantul universitar și preuniversitar.…

- Sansele iesenilor la un loc de play-off s-au diminuat considerabil in doar doua zile. Esecul suferit de CSM Poli in "Stefan cel Mare", 1-2 cu Dinamo, si victoria Astrei in fata FCSB-ului, scor 2-0, au marit ecartul Iasiului fata de locul 6 la 7 puncte, o diferenta extrem de greu de remontat. In…

- CSM Poli are astazi un culoar excelent pentru calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. De la ora 14:00, formatia ieseana va juca la Slobozia, in compania celei mai slabe echipe dintre cele 16 calificate in optimi, Unirea. Drept urmare, oaspetii nu iau in calcul decat victoria,…

- Etapa a 19-a a Ligii I la fotbal se incheie diseara, cu meciul dintre liderul clasamentului, CFR Cluj, și nou-promovata Sepsi Sf.Gheorghe, programat de la ora 20:45. Vicecampioana FCSB a cedat aseara la Giurgiu, cu 0-2 in fața fostei campioane Astra, in timp ce Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari au terminat…

- Potrivit unui studiu realizat de o platforma de imobiliare si de agentia D&D Research, orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila. La polul opus, Brasov…