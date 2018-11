Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne au fost inaintați in grad, inainte de expirarea stagiului minim, mai mulți ofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș. Printre ofițerii inaintați in grad…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a organizat, astazi, un seminar in ceea ce priveste interventia in cazul producerii de inundatii si cutremure. Activitatea a avut loc in municipiul Orsova, acolo unde au participat reprezentanti ai autoritatilor ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti au intervenit, numai in luna septembrie a acestui an, pentru stingerea a 91 incendii izbucnite la vegetatie uscata, fiind afectate peste 400 ha de vegetatie uscata si maracinis. ...

- Pentru promovarea ofertei educationale a Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti au fost prezente vineri, 19 octombrie, la Bursa Locurilor de Munca.

- O butelie a explodat intr-un apartament dintr-un bloc de locuinte din Drobeta Turnu Severin, explozia fiind urmata de un incediu stins la scurta vreme de pompieri. Proprietara apartamentului a suferit arsuri in zona fetei, fiind transportata la spital de un echipaj medical, potrivit news.ro.Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti organizeaza joi, 27 septembrie, un exercitiu intern judetean privind interventia in cazul unui accident de aviatie civila produs in mediul impadurit, pe raza comunei Prunisor.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza si desfasura maine, 27 septembrie, un exercitiu intern judetean privind interventia in cazul unui accident de aviatie civila produs in mediul impadurit, pe raza comunei Prunisor. Conform scenariului exercitiului, ...